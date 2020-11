Lamorgese: “Servono brigate miste Italia-Francia ai confini”

“Servono brigate miste formate da appartenenti alle polizie italiana e francese per controllare i confini tra i due paesi”. Lo ha annunciato il ministro dell’interno Luciana Lamorgese al termine dell’incontro il collega francese Gerald Darmanin. “Il progetto non nasce oggi, ci lavoriamo da tempo e ora diventeranno operative a breve, per una sperimentazione di 6 mesi” ha detto Lamorgese. “Non si chiudono le frontiere – ha aggiunto Darmanin – ma ci saranno queste brigate miste per rafforzare i controlli. La libera circolazione è garantita, la lotta è contro il terrorismo e l’immigrazione clandestina”.

L’European Act

“La lotta al terrorismo è una battaglia contro l’ideologia, non contro la religione o l’Islam, che rispettiamo” ha detto Darmanin sottolineando che tutta l’Europa deve essere coinvolta in questa battaglia. Per questo va “rifondato e rivisto l’accordo di Schengen. Non si tratta di chiudere la circolazione ai cittadini europei ma di rivedere il sistema di controllo sulle frontiere esterne”. Serve non un Patriot Act ma un “European Act” per combattere l’ideologia jihadista e rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell’Europa. È invece la proposta del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin emersa nel corso dell’incontro al Viminale.ha detto Darmanin sottolineando che tutta l’Europa deve essere coinvolta in questa battaglia. Per questo va “rifondato e rivisto l’accordo di Schengen. Non si tratta di chiudere la circolazione ai cittadini europei ma di rivedere il sistema di controllo sulle frontiere esterne”.

Servono navi-aerei per segnalare partenze a Tunisia secondo la Lamorgese

Navi e aerei italiani in acque internazionali davanti alla Tunisia per segnalare alle autorità del paese nordafricano le partenze dei barconi carichi di migranti. È il piano messo a punto dall’Italia per contrastare l’impennata degli sbarchi, condiviso dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese con il collega francese Gerald Darmanin. “Il piano prevede il posizionamento di assetti navali e aerei che possano avvertire la Tunisia delle partenze – ha spiegato Lamorgese – affinché le autorità possano, nella loro totale autonomia, intervenire. Ovviamente questo piano presuppone la piena adesione della Tunisia”.

