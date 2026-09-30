La pace nella preghiera dei più piccoli: Leone XIV apre il mese del Rosario

Giovedì 1° ottobre Leone XIV aprirà il mese del Rosario, recitando questa antica preghiera, nei giardini vaticani insieme ai bambini delle parrocchie e delle scuole romane. Non sarà soltanto un momento pubblico di preghiera, sarà soprattutto un’immagine capace di parlare al cuore: quella dei bambini che, insieme al Papa, affidano a Maria, il desiderio di pace. I bambini presenti a Roma, non saranno soli. Idealmente, insieme a loro, pregheranno bambini di Paesi diversi, anche di quelle terre dove la guerra, la povertà e la persecuzione fanno parte della vita quotidiana.

Nell’antico calendario romano ottobre era il mese della raccolta e del ringraziamento dopo la mietitura. La Chiesa ha sempre battezzato i tempi naturali. Dopo il tempo estivo, con il Rosario si chiede la protezione per l’inverno che verrà. La recita del Rosario con i bambini avverrà presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, l’incontro segna l’apertura ufficiale della settimana di preghiera legata all’iniziativa mondiale “Un milione di bambini recita il Rosario”, promossa dalla fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, a oltre vent’anni. La Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, fu voluta da Papa Leone XIII e donata dal vescovo di Tarbes e Lourdes, mons. Francois-Xaiver Schoepfer che la offrì al pontefice il 1° giugno 1902, con una sottoscrizione mondiale lanciata dai Missionari dell’Immacolata Concezione. Il vescovo disse: “Il mondo intero ha contribuito, i granelli di sabbia non sono tanti quanti gli atti di devozione che l’hanno costruita”.

Fu realizzata dall’architetto dei Sacri Palazzi Apostolici, Costantino Sneider e inaugurata da Pio X il 28 marzo 1905. La settimana di preghiera raggiungerà il suo culmine mercoledì 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario e quest’anno l’iniziativa si ispirerà al messaggio di Fatima: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà”. Nell’invito rivolto ai partecipanti, il cardinale Kurt Koch, presidente internazionale di Aiuto alla Chiesa che Soffre e prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, ricorda che il Cuore Immacolato di Maria rappresenta una vita interamente aperta allo Spirito Santo e indica la Vergine come modello di fede, di amore e di preghiera. L’iniziativa assume pertanto, un significato particolare in un momento in cui milioni di persone si confrontano con la guerra, la violenza, la persecuzione, la povertà e l’incertezza. La preghiera dei bambini vuole essere, in questo contesto, un segno semplice ma universale di fiducia e di speranza: bambini di lingue, culture differenti uniti nella stessa preghiera per la pace. “Un milione di bambini prega il Rosario”, questa particolare manifestazione nacque il 18 ottobre del 2005 in Venezuela, quando un gruppo di bambini stava pregando il Rosario davanti all’edicola votiva chiamata “Ermita della Madre Tre volte ammirabile di Schoenstatt”.

Tra di loro c’erano alcune donne e una di loro, si ricordò una frase di Padre Pio da Pietrelcina: “Quando un milione di bambini pregherà il Rosario, il mondo cambierà”. Quella data non era casuale, il 18 ottobre infatti è la festa di fondazione di Schoenstatt, una frazione del comune di Vallendar, sul fiume Reno, a cinque chilometri da Coblenza, nella regione tedesca della Renania-Palatinato, un movimento mariano internazionale, istituita dal sacerdote pallottino Josep Kentenich. Il 1° ottobre non saranno soltanto i bambini a pregare, saranno anche gli adulti ad essere chiamati ad ascoltare la voce dei più piccoli e anche il dolore di chi vive e subisce la guerra e soprattutto ascoltare il desiderio di pace che attraversa il cuore dell’umanità.