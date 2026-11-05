La minaccia dell’erosione costiera: un nuovo strumento ne misura l’impatto

A San Lucido, in Calabria, è stato testato per la prima volta un nuovo strumento messo a punto per misurare l’impatto ambientale ed economico dell’erosione costiera. Un fenomeno che in mezzo secolo ha causato la perdita di 40 milioni di metri quadrati di spiagge e che nel comune calabrese rappresenta una minaccia, oltre che per l’ecosistema, per le infrastrutture, come la la linea ferroviaria realizzata su delle terrazza costiere. La riduzione della superficie emersa a San Lucido tra il 1954 e il 2018 supera il 60%. Si chiama CoDeC – Calcolo del Degrado Costiero – ed è frutto lavoro dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, di Enea e di Ispra, ed utilizza le foto delle aree storiche, i dati satellitari, il monitoraggio in tempo reale e l’Intelligenza artificiale per consentire una migliore pianificazione degli interventi, come il ripascimento delle spiagge.

La perdita di spiagge

In Italia, negli ultimi 50 anni, sono andati persi circa 40 milioni di metri quadrati di spiagge, sempre più esposte all’innalzamento del livello del mare ed eventi meteorologici estremi. Per contrastare il fenomeno, è stato ora messo a punto un nuovo strumento in grado di stimare gli impatti economici e ambientali dell’erosione costiera, da un gruppo di ricercatori italiani di Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, Enea e Ispra. Chiamato CoDeC (Calcolo del Degrado Costiero), il metodo è stato testato per la prima volta in Calabria nel comune di San Lucido, e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Land. L’obiettivo è aiutare tecnici e amministrazioni nella pianificazione degli interventi.

Una minaccia per infrastrutture ed ecosistemi

A San Lucido, l’erosione rappresenta da decenni una minaccia per gli ecosistemi, l’economia turistica e le infrastrutture presenti, in particolare la linea ferroviaria costruita su strette terrazze costiere. Per proteggere questo tratto sono state realizzate opere di difesa costiera, che però hanno solo trasferito l’erosione alle aree vicine, finendo per aumentare la vulnerabilità.

Come funziona CoDeC

Dall’analisi delle foto aeree storiche e dei dati satellitari, i ricercatori coordinati da Emiliana Valentini del Cnr-Isp hanno infatti calcolato una riduzione di oltre il 60% della superficie emersa in circa 70 anni, dal 1954 al 2018. Sulla base di questi dati, ai quali si aggiungono il monitoraggio in tempo reale e l’uso dell’Intelligenza Artificiale, il CoDeC ha stimato un costo di circa 12,5 milioni di euro per il ripascimento delle spiagge, un approccio di ingegneria ambientale “soft” che consiste nel riportare sul posto la sabbia. In questo caso, l’intervento richiederebbe 540mila metri cubi di sabbia. Per la manutenzione, invece, servirebbero circa 300mila euro e 20mila metri cubi di sabbia all’anno.

Fonte Ansa