L’italiana uccisa in Svizzera sarà insignita della Gran Croce d’Onore

Teresa Scavelli, la coraggiosa babysitter calabrese che ha difeso con la vita tre bambini in Svizzera, entro l’anno sarà insignita da Mattarella della Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia. Il presidente la insignirà così con il più alto riconoscimento onorifico alla memoria della Repubblica.

Lo ha comunicato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Domenico Tallini.

Tallini aveva chiesto sia al Governo, sia all’Ambasciata svizzera in Italia, “interventi mirati non solo a rendere onore al sacrificio della Scavelli, ma anche a sostegno della sua famiglia“.

Madre eroica

La donna 46enne, uccisa da un pazzo entrato nell’abitazione dove lavorava come babysitter, era sposata e madre di tre ragazzi. L’aggressore, un giovane svizzero di 22 anni, è stato descritto, sulla base di fonti ufficiali, come uno sbandato più volte ricoverato per gravi problemi psichici e noto alla polizia per abuso di droga.

Profondamente commosso

Il ministro Di Maio, nella sua lettera indirizzata al presidente Tallini, sempre secondo quanto riferito da quest’ultimo, si è detto “profondamente commosso” per questa tragedia, precisando che sta seguendo personalmente la vicenda attraverso l’ambasciata italiana a Berna e il consolato generale di Zurigo, competente per la zona di San Gallo dove risiedeva la signora Scavelli.

“Il conferimento della Gran Croce d’Onore è, per il ministro Di Maio – secondo quanto afferma il presidente Tallini – una prima azione immediata, nella consapevolezza che ‘neppure i più alti riconoscimenti potranno colmare la grave perdita’”.

Di Maio ha convenuto con Tallini sulla “necessità di valorizzare l’eroismo dell’atto compiuto da questa nostra connazionale; un atto che mette in luce, in questo caso nella maniera più nobile e più alta, le straordinarie qualità di cui, anche con sacrifici estremi, gli italiani all’estero danno prova”.

Ambasciata svizzera

Anche l’ambasciatrice svizzera in Italia, Rita Adam, ha risposto all’appello del presidente del Consiglio Regionale della Calabria, con una lettera ufficiale con cui assicura che il Governo “sta seguendo la vicenda, anche attraverso un contatto con i familiari della sfortunata donna. Il tragico destino della signora Scavelli – ha scritto l’Ambasciatrice svizzera, anche a nome del Dipartimento degli Affari Esteri – ha suscitato grande commozione e coinvolgimento nel nostro Paese”.

Il presidente Tallini ha ringraziato il ministro Di Maio e l’ambasciatrice Adam “per la tempestività e la sensibilità” con cui hanno accolto il suo appello. In particolare, Tallini ha voluto sottolineare “l’impegno assunto dal ministro Di Maio che è rimasto molto colpito dal dramma della signora Scavelli”.

“Le parole del ministro Di Maio – afferma Tallini ripreso da Ansa – non sono di circostanza, ma rivelano un profondo turbamento per quello che è accaduto a questa straordinaria donna, orgoglio della Calabria e dell’Italia tutta. Dobbiamo essere vicini concretamente alla famiglia della signora Scavelli e per questo mi aspetto atti concreti dai Governi italiano e svizzero“.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.