enogastronomia, invece, è salita dall’undicesima alla terza posizione e gli eventi attrattori dalla diciannovesima alla quinta. Oggi sette turisti su dieci scelgono di esplorare i territori attraverso escursioni e gite, e due su dieci sono alla ricerca delle bellezze nascoste dei piccoli borghi. Inoltre, il 13% dei visitatori frequenta durante il soggiorno botteghe artigiane, luoghi della produzione, cantine, strade del vino e frantoi. Sono alcuni dei dati che testimoniano la crescente centralità del Borsa Mirabilia del Turismo Culturale e delle Produzioni Agroalimentari di Qualità. L’evento dedicato alla promozione globale del turismo culturale e del turismo esperienziale Made in Italy si è svolto quest’anno a Udine La manifestazione è stata organizzata nell’ambito del Progetto Speciale Mirabilia. Con il supporto tecnico progettuale di Isnart, società nata dal sistema camerale per affiancare il comparto turistico italiano nella comprensione dei nuovi fenomeni e nel miglioramento del livello di competitività. Partner strategico di amministrazioni pubbliche, Isnart è il punto di riferimento qualificato per l’osservazione e lo studio delle evoluzioni che interessano il settore. Così da supportare la nascita e lo sviluppo delle destinazioni turistiche e per accompagnare la qualificazione dell’intera filiera turistica italiana. Negli ultimi dieci anni la cultura è passata dalla settima alla prima motivazione di viaggio per i turisti. L’, invece, è salita dall’undicesima alla terza posizione e gli eventi attrattori dalla diciannovesima alla quinta. Oggi sette turisti su dieci scelgono di esplorare i territori attraverso escursioni e gite, e due su dieci sono alla ricerca delle bellezze nascoste dei piccoli borghi. Inoltre, il 13% dei visitatori frequenta durante il soggiorno, luoghi della produzione, cantine, strade del vino e frantoi. Sono alcuni dei dati che testimoniano la crescente centralità del turismo culturale nell’economia italiana e internazionale. In questo scenario si è inserita la XIV edizione delladel Turismo Culturale e delle Produzioni Agroalimentari di Qualità. L’evento dedicato alla promozione globale del turismo culturale e del turismo esperienziale Made in Italy si è svolto quest’anno aLa manifestazione è stata organizzata nell’ambito del Progetto Speciale Mirabilia. Con il supporto tecnico progettuale di Isnart, società nata dal sistema camerale per affiancare ilitaliano nella comprensione dei nuovi fenomeni e nel miglioramento del livello di competitività. Partner strategico di amministrazioni pubbliche, Isnart è il punto di riferimento qualificato per l’osservazione e lo studio delle evoluzioni che interessano il settore. Così dae lo sviluppo delle destinazioni turistiche e per accompagnare la qualificazione dell’intera filiera turistica italiana. Il motore del turismo è la cultura.

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