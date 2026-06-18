Turismo-cultura
Isnart
Attraverso un apposito sistema di certificazione e rating, Isnart è l’unica realtà abilitata a riconoscere il grado di ospitalità Italiana che le imprese del comparto riescono ad esprimere. E ad accompagnarle nel loro percorso di crescita verso la qualità dell’accoglienza “Made in Italy”. Andrea Prete, classe 1956, ingegnere, dirige da oltre trent’anni un’impresa specializzata nella produzione di cavi elettrici per automazione industriale e strumentazione. Vicepresidente vicario di Unioncamere dal 2018, è presidente di Unioncamere dal 2021. Presidente della Camera di commercio di Salerno dal 2015, è presente nei consigli di amministrazione di Infocamere e Gesac, società di gestione dell’Aeroporto di Napoli. E’ stato componente della Giunta nazionale di Confindustria nel 2006-2009. E ha ricoperto l’incarico di presidente di Confindustria Salerno (tra il 2003 e il 2007 e tra 2017 e il 2021).