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Iran, Grossi: “Servono controlli rigorosi per impedire lo sviluppo di armi nucleari”

Il direttore dell'Aiea ha chiesto un sistema di verifiche efficace in Iran, sottolineando che “le intenzioni non bastano, servono ispezioni il prima possibile"

Di redazione
Foto di Dan Meyers su Unsplash

Parlando della situazione in Iran, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha ribadito la necessità di un sistema di verifiche rigoroso per garantire che Teheran non sviluppi armi atomiche. “Le intenzioni non bastano”, ha affermato, sollecitando controlli efficaci e tempestivi.

Le dichiarazioni

Un sistema di verifica “molto rigoroso” è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) dell’Onu, Rafael Grossi. “Credo che l’obiettivo” dell’accordo tra Usa e Iran sia di “garantire che non vi sia sviluppo di armi nucleari in Iran. Il governo iraniano ha dichiarato in modo piuttosto chiaro che questa non è la sua intenzione”, ha detto Grossi da Tokyo. “Ma ovviamente le intenzioni non bastano. Dobbiamo avere un sistema di verifica molto rigoroso in atto… il prima possibile”, ha aggiunto.

Fonte Ansa

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