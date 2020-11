Ipotesi cambio colore per diverse regioni: ecco quali sono

In Italia scende la pressione sugli ospedali in molte regioni, ma resta alto alto il numero dei morti: 822 in un solo giorno. Il commissario straordinario Arcuri assicura: “La curva si sta congelando”. Mentre il governo è al lavoro sul nuovo dpcm Conte avverte: “Sarà un Natale diverso”. Oggi attese nuove valutazioni, dopo il confronto con Cts e Iss

Lombardia, Fontana: “Regione arancione, d’accordo con Speranza”

Alcune delle regioni entrate per prime in zona rossa (tra cui Lombardia e Piemonte) potrebbero passare in zona arancione nelle prossime ore, con conseguenti allentamenti.