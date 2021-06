Incontro Draghi – Von Der Leyen per l’approvazione del P.N.R.R.

Tra pochi minuti avrà inizio a Roma, presso gli studi di Cinecittà, una conferenza stampa congiunta di Draghi e Von Der Leyen per l'approvazione del P.N.R.R.

In data odierna la presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen e a Roma per consegnare al presidente del consiglio Mario Draghi le conclusioni della sopracitata commissione per quanto concerne il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le somme stanziate

In particolare, la proposta presentata da Roma, prevede oltre 220 miliardi di finanziamenti il numerosi e diversificati capitoli di spesa, tra cui vi sono: l’istruzione il sistema sanitario, il potenziamento degli asili nido il recupero dei borghi di interesse storico, il rafforzamento delle reti di trasporto e di quelle digitali ed oltre a ciò, nella cosiddetta Missione Uno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’aria dedicata turismo e cultura, saranno destinati 6,68 miliardi di risorse di cui 300 milioni saranno dedicati al progetto Cinecittà ed in particolare al Teatro 5 ove, tra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa che segna l’approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza italiano da parte della commissione europea.

L’importanza della cultura nei fondi destinati al P.N.R.R.

La visita odierna da parte di Ursula von Der Leyen e Mario Draghi agli Studi Luce di Cinecittà sta di indicare la grande importanza che l’industria culturale riveste nell’ottica della ripresa economica dopo la pandemia da COVID-19, ed in particolare nel piano culturale denominato industria cultura e creativa 4.0 che ha l’obiettivo ti potenziare il settore audiovisivo e cinematografico degli studi di Cinecittà, con il fine di migliorare il livello quantitativo e qualitativo dell’offerta produttiva. La data di oggi segna un traguardo storico importante, in quanto ieri sono stati approvati i piani nazionali di ripresa e resilienza di Austria e Slovacchia, ciò significa che, si sta attuando una risposta corale nei confronti degli obiettivi esemplificati dalla Commissione Europea per il varo dei sopraccitati piani nei diversi Paesi europei.

