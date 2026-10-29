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Incidente ferroviario a Toledo, Leone XIV: “Profondamente addolorato”

Leone XIV ha inviato un telegramma di cordoglio rivolto alle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Toledo, in Spagna

Di redazione
Foto Imagoeconomica via Emergencias M

Di fronte al drammatico bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto a Toledo, in Spagna, la Chiesa universale si stringe nel dolore e nel raccoglimento attorno alle famiglie colpite. Leone XIV ha voluto manifestare la sua vicinanza spirituale e il proprio sincero cordoglio a chi soffre per la perdita di una persona cara e a chi sta affrontando le conseguenze del terribile scontro. Nella sua benedizione non manca un accorato appello di speranza e di costante supporto morale rivolto ai soccorritori.

Le parole del Santo Padre

Si dice “profondamente addolorato”, Papa Leone XIV, nell’apprendere la “dolorosa notizia” del tragico scontro fra due treni dell’alta velocità, verificatosi ieri, 28 ottobre, nella località spagnola di Urda, vicino a Toledo, che ha provocato oltre 60 morti e 180 feriti. Il Pontefice assicura la sua preghiera per le vittime in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato all’arcivescovo di Toledo, monsignor Francisco Cerro Chaves.

La preghiera per i soccorritori

Nel testo, Leone XIV fa giungere “le sue sentite condoglianze ai familiari delle persone decedute”, insieme a “espressioni di conforto, viva sollecitudine e auguri di pronta guarigione per i feriti”. Il Papa incoraggia inoltre i membri delle squadre di soccorso a perseverare nelle operazioni di salvataggio e assistenza, impartendo loro di cuore “la confortatrice Benedizione Apostolica, quale segno di speranza nel Signore Risorto“.

Fonte Vatican News

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