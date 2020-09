In Italia si registrano 1597 contagi. 164 ricoveri in terapia intensiva.

Salgono ancora i contagi oggi: 1597. Gli attualmente positivi sono 35.708. 10 i morti registrati per un totale di 35.587. I casi totali sono 283.180. I guariti 211.885. 164 sono i ricoverati in terapia intensiva (+ 14). Le persone in isolamento domiciliare sono 33.708. I pazienti ricoverati con sintomi ammontano a 1.836. Il totale dei casi testati è pari a 5.757.488. I tamponi effettuati oggi sono 94.186, per un totale di 9.554.389.

La situazione regionale

245 è il numero dei positivi in Lombardia. In Campania sono 180 mentre 163 nel Lazio. Il Veneto registra 147 casi, la Liguria 114. La Valle d’Aosta si conferma ancora una volta la regione con 0 casi.

Bambino positivo a Firenze

All’International School of Florence, scuola privata di Bagno a Ripoli (Firenze), è risultato positivo al Coronavirus un bambino di 8 anni. Come riportato da La Nazione, sono finiti in quarantena l’intera classe dell’alunno e le due maestre. L’ Asl ha precisato che sono stati messi in quarantena anche un’altra classe di seconda elementare e le loro due maestre. Al momento risultano sotto osservazione sanitaria: 25 bambini e 4 insegnanti. A detta delle autorità il virus potrebbe essere stato trasmesso nel corso della ricreazione del primo giorno di scuola, quando le due classi si sono incontrate.

