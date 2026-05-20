Focus sull’economia “on the road”. Il trasporto su gomma in Italia è la modalità dominante, movimentando oltre l’80-88% delle merci. Questo settore, fondamentale per l’economia, si concentra principalmente nelle regioni del Nord, dove avviene il 56,4% del movimento interno. Il trasporto merci su strada ha registrato in un quinquennio una crescita significativa del 14,1%. L’attività è maggiormente concentrata al Nord, che copre il 56,4% del prodotto interno lordo nazionale. I veicoli più utilizzati includono autoarticolati e autotreni. Uniontrasporti è la società consortile in house di Unioncamere e delle Camere di commercio, nata nel 1990 per sostenere lo sviluppo e la strategicità di un sistema dei trasporti competitivo, di una logistica efficiente, di infrastrutture moderne e di una connettività all’avanguardia, oltre a fornire un supporto nella promozione della competitività territoriale locale e regionale. Qualificata come organismo di diritto pubblico, la società è un centro di competenze tecniche al servizio del sistema camerale Uniontrasporti sostiene l’azione delle Camere di commercio per disegnare una più efficace pianificazione degli interventi infrastrutturali (su strade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti, banda larga) e una riorganizzazione e qualificazione dei servizi delle imprese che operano in questi settori. Una App ai camionisti perché possano segnalare direttamente problematiche, disfunzioni e punti critici nei vari nodi logistici incontrati: dalle aree di sosta a quelle di carico e scarico, dalle stazioni di rifornimento ai nodi intermodali. È lo strumento che il prossimo autunno Uniontrasporti, nell’ambito del nuovo Programma Infrastrutture promosso e finanziato da Unioncamere, metterà a disposizione delle associazioni di categoria, delle imprese e dei singoli autisti. Così da monitorare, dal di dentro, l’intera catena della supply chain e poter poi individuare eventuali correttivi alle problematiche evidenziate. Ci sono circa 200.000 imprese di autotrasporto attive in Italia.

Economia “on the road”

Il direttore di Uniontrasporti, Antonello Fontanili è intervenuto al Transpotec, la fiera organizzata da Fiera Milano e dedicata al mondo dei trasporti e della logistica. Lo strumento digitale in mano agli autisti integrerà così i risultati che Uniontrasporti raccoglie con continuità dall’ascolto delle filiere produttive, dal confronto con gli operatori del settore per individuare i nodi critici e classificare i possibili interventi e dalle analisi su dati e proiezioni statistiche. Con la nuova App e la collaborazione degli autisti lo potrà fare in maniera dinamica, capillare, partecipata e in tempo reale, giovandosi di uno strumento digitale snello e di facile utilizzo. “Il nostro obiettivo è quello perseguito dall’intero sistema camerale – spiega Antonello Fontanili – ossia contribuire a realizzare un sistema logistico il più efficiente possibile quale fattore chiave per la competitività delle imprese manifatturiere e per gli operatori del trasporto”. Per farlo, prosegue Fontanili, “abbiamo necessità di individuare anche quelle criticità difficili da far emergere solo attraverso l’osservazione esterna e lo studio, ma evidenziabili da chi le vive e sperimenta nel suo quotidiano lavoro. Con l’App potranno loro stessi segnalarle in tempo reale e contribuire a risolverle”. Più di 3/4 del traffico merci complessivo viaggia su gomma. Il trasporto su strada copre circa 2/3 del traffico interno. Nell’ambito del Green Deal e della Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile, l’obiettivo è trasferire entro il 2030 almeno il 30% del trasporto merci effettuato su distanze superiori a 300 chilometri dalla strada al ferro o alle vie navigabili. Il Green Deal europeo è la strategia di crescita dell’UE per trasformare l’Europa nel primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Mira a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (rispetto al 1990), promuovendo un’economia moderna, circolare e sostenibile attraverso investimenti in tecnologie pulite, energia rinnovabile e protezione della biodiversità. Il trasporto di merci su strada, rileva l’Istat, è effettuato da imprese che operano sia in conto proprio sia in conto terzi. Nell’ultimo anno, in Italia, il 13,2% delle tonnellate è stato trasportato da imprese in conto proprio e circa l’87% da imprese che operano in conto terzi.

Focus trasporti

Il trasporto interno e quello internazionale hanno un ruolo e un peso sostanzialmente diversi per le due modalità. E cioè le merci viaggiano prevalentemente su ferrovia per trasporti internazionali e su strada per trasporti interni. La composizione del trasporto interno per modalità evidenzia infatti che viaggiano su strada il 96,8% delle tonnellate movimentate sul territorio nazionale e il 91,7% delle tonnellate-chilometro. Nello specifico, in termini di quantità trasportata, per la modalità ferroviaria il trasporto interno rappresenta il 37,7% delle tonnellate complessivamente trasportate su ferro. Al contrario, per le movimentazioni su strada il trasporto interno è assolutamente prevalente. E rappresenta il 97,6% dell’ammontare complessivo delle tonnellate trasportate da veicoli stradali pesanti. Il trasporto ferroviario merci in Italia nel 2024 ha movimentato circa 94,6 milioni di tonnellate, coprendo una quota di mercato interna del 7,9%-8%, ancora distante dalla media europea del 17%. Il settore, dominato dal trasporto su gomma (oltre il 90% delle merci), è in una fase di transizione strategica. Con investimenti del PNRR per potenziare le infrastrutture, migliorare gli ultimi 100 metri (ultimomiglio) e promuovere l’intermodalità, nonostante un leggero calo di volumi nel biennio 2023-2024 dovuto ai lavori sulla rete.