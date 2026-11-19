Turismo culturale
Centri storici
Nell’elenco delle città d’arte patrimonio Unesco figurano poi Firenze e Venezia con la sua Laguna. Culla del Rinascimento la prima, miracolo ingegneristico e architettonico sull’acqua la seconda. Siena, Pienza e la Val d’Orcia: centri urbani e paesaggi modellati secondo gli ideali estetici del Rinascimento. Matera e i suoi Sassi: Un insediamento rupestre unico nel suo genere, abitato fin dal Paleolitico. I Trulli di Alberobello con le celebri costruzioni in pietra a secco dal tetto conico. Sei i siti naturali italiani. Le Dolomiti: nove sistemi montuosi che offrono alcuni dei paesaggi montani più belli del pianeta. Monte Etna: uno dei vulcani attivi più iconici e monitorati al mondo. Isole Eolie: arcipelago vulcanico fondamentale per gli studi di vulcanologia mondiali. Monte San Giorgio: situato al confine con la Svizzera, è il principale punto di riferimento per i fossili marini del Triassico. Antiche faggete primordiali: foreste vetuste diffuse lungo la catena appenninica e alpina. Carsismo nelle evaporiti e grotte dell’Appennino settentrionale: grotte e formazioni saline tutelate per il loro valore geologico.