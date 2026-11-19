forma di viaggio che combina la passione per la storia e l’archeologia con l’avventura e la scoperta. Si tratta, riferisce OMT), l’archeoturismo rientra nel cosiddetto turismo culturale, che “rappresenta tutti quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, le visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi. Il turismo culturale riguarda anche il piacere di immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere”. L’archeoturismo si lega anche al concetto di sostenibilità. Promuovendo pratiche rispettose dell’ambiente e delle “Economia della Bellezza- Patrimonio, identità e sviluppo”. Il progetto è promosso dalla Camera di Commercio Frosinone Latina attraverso l’Azienda Speciale Informare, e dalla Provincia di Latina. Dopo l’inaugurazione dello spazio istituzionale, il primo confronto ha acceso i riflettori sulla Via Appia Regina Viarum, Patrimonio Mondiale Unesco. Ad animare il confronto è stato il convegno “Analisi della domanda e offerta turistica sulla Via Appia: dalla destinazione locale ad una prospettiva di progettualità di rete”. Ad organizzare l’evento è stata la Camera di Commercio Frosinone Latina in collaborazione con Isnart-Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali. La 28° edizione della Borsa del Turismo Archeologico ha confermato la sua vocazione internazionale. L’archeoturismo, o turismo archeologico, è unache combina la passione per la storia e l’archeologia con l’avventura e la scoperta. Si tratta, riferisce Rita Santillo , di una forma di turismo che comporta la visita a siti archeologici, musei e luoghi di importanza storica e culturale. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (), l’archeoturismo rientra nel cosiddetto turismo culturale, che “rappresenta tutti quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la partecipazione a spettacoli dal vivo, festival,, le visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi. Il turismo culturale riguarda anche il piacere di immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere”. L’archeoturismo si lega anche al concetto di. Promuovendo pratiche rispettose dell’ambiente e delle culture locali. Si è svolto

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