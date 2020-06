Il tempo: ecco come sarà nel fine settimana sulla Penisola

La situazione al Nord

All’inizio molte nubi compatte sulle regioni alpine con deboli rovesci o temporali sulle relative aree montuose, in parziale riduzione dalle ore serali; dal pomeriggio attesa una decisa attenuazione della copertura sulle zone pianeggianti con ampie schiarite; sull’Emilia-Romagna spesse velature al mattino, seguite da cielo pressoché sgombro da nubi.

Centro e Sardegna

Annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso delle aree appenniniche con qualche locale rovescio temporalesco pomeridiano, sempre di debole intensità, atteso sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo; bel tempo sulle altre zone.

Sud e Sicilia

Cielo sereno, salvo debolissima instabilità diurna a ridosso dei rilievi appenninici peninsulari e sulla Sicilia nordorientale.

Temperature, venti e mari

Minime stazionarie o in lieve flessione su Emilia-Romagna, Toscana e Marche; senza variazioni sul resto del centro-nord e Sicilia; in tenue rialzo al sud; massime in calo su basso Piemonte; in aumento su Lombardia orientale, triveneto, Emilia-romagna occidentale, appennino centromeridionale, Salento, nonché su Sicilia settentrionale ed orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti moderati dai quadranti orientali su Sardegna e Sicilia meridionali; generalmente deboli variabili sul resto del Paese, con prevalenza del regime di brezza lungo le coste. La situazione costiera presenta zone con mare mosso a localmente molto mosso lo stretto di Sicilia; mossi il canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale ad ovest; da poco mossi a mossi i restanti bacini attorno alla Sardegna; quasi calmi o poco mossi i rimanenti mari.

Sabato 27 giugno

Giornata all’insegna della variabilità al nord e dell’ampio soleggiamento altrove; sono infatti attese condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo instabilità diurna sulla catena alpina.

Domenica 28

Alternanza di schiarite ed annuvolamenti al settentrione con deboli precipitazioni convettive sparse a ridosso delle aree montuose; giornata estiva e soleggiata sul resto del Paese con sporadiche instabilità nelle zone interne sarde e sull’appennino centrale.

Lunedì 29 e martedì 30 giugno

Lunedì condizioni stabili con molto sole al centro-sud e sulle aree pianeggianti settentrionali, mentre debole fenomenologia convettiva ancora interesserà tra mattina e pomeriggio le zone alpine e prealpine, specie del nord-est. Martedì aumento della copertura al settentrione con qualche precipitazione a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali; locali debolissime instabilità sulla dorsale appenninica centrosettentrionale e bel tempo sul resto del Paese.