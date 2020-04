Il Papa prega per l’unità dell’Europa

Il Papa prega “per l’Europa perché riesca ad avere l’unità voluta dai suoi padri fondatori”.

Il Papa durante l’omelia “Questo passo del Vangelo di Giovanni ricorda il trattato tra Gesù e Nicodemo, trattato di teologia e catechesi che ci fa capire la rivelazione del Signore. L’amore di Dio per noi è forte, Dio ci ama come fosse una pazzia, ci ama tanto da averci dato il suo figlio unigenito e lo ha inviato per morire in croce. Quando guardiamo il crocifisso troviamo questo amore. Il crocifisso è il grande libro dell’amore di Dio, non è un oggetto, è l’espressione dell’amore di Dio, Dio ci ha amati così, si è annientato fino alla morte sulla croce per amore. Quanti cristiani passano il tempo guardando il crocifisso e trovano tutto perché lo Spirito Santo gli ha fatto capire che lì c’è tutta la scienza, l’amore di Dio e la saggezza cristiana. Paolo spiega questo e dice che tutti i ragionamenti umani servono fino ad un certo punto ma ciò che spiega tutto è la croce di Cristo, che è scandolo e pazzia ma è la via, questo è amore. Dio ha tanto amato il mondo da da dare il figlio unigenito perché chiunque abbia la vita eterna. ‘La luce è venuta al mondo ma gli uomini hanno amato più le tenebre che le luce perché il loro cuore era malvagio’ questo è un altro punto su cui riflettere – conclude il Papa -, tante volte l’uomo non può vivere nella luce perché è abituato alle tenebre, la luce lo abbaglia, non è capace di vedere, alcune persone sono dei pipistrelli umani, sanno muoversi solo nella notte e anche noi quando siamo nel peccato siamo in questo stato, non vediamo la luce, è più comodo per noi vivere nelle tenebre, la luce ci acceca, i corrotti non sanno cos’è la luce. Bisogna chiedersi ‘sono nato per vedere la luce di Dio o per essere un povero pipistrello?'”.