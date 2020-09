Fidanzati uccisi a Lecce, l’assassino confessa: “Sono stato io”

“Sì, sono stato io”. Ha infine confessato l’omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, Giovanni Antonio De Marco, lo studente 21enne arrestato ieri sera a Lecce.

La confessione è avvenuta nella notte davanti al procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris che lo ha interrogato nella caserma dei carabinieri. Nello specifico, il ragazzo ha confessato di essere stato lui ad uccidere Antonio De Marco. La notizia della confessione è stata confermata dalla Procura.

L’omicidio

Ieri sera al termine della conferenza stampa era stato lo stesso Procuratore ad augurarsi che il giovane potesse confessare l’omicidio dei due fidanzati, uccisi nella loro abitazione la sera del 21 settembre scorso. La coppia si era trasferita nella casa – prima utilizzata come appartamento per studenti – proprio il giorno del massacro.

Tortura

Sul luogo dell’omicidio, nella casa dei due fidanzati, gli inquirenti hanno trovato due bottiglie di candeggina, fascette tendi cavi e tutta l’attrezzatura che secondo il programma dall’assassino doveva servire a ripulire la scena del crimine per non lasciare traccia. Sui bigliettini persi durante la fuga, era scritto anche il pro memoria con i dettagli dell’acqua bollente, la candeggina da usare per ripulire tutto.

Nelle intenzioni, dicono gli inquirenti, il ragazzo voleva immobilizzare, torturare e uccidere i due ragazzi. E poi ripulire tutto con detergenti e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città. Un’azione dimostrativa che il 21enne Giovanni Antonio De Marco aveva programmato per la sera del 21 settembre scorso, quando i due sono stati trucidati con decine di coltellate. Il giovane – dopo essere stato interrogato la scorsa notte dal procuratore Leonardo Leone De Castris nella caserma dei carabinieri e quando è uscito in macchina per essere portato in prigione, una piccola folla di amici e conoscenti della due vittime ha inveito contro di lui.

