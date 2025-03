In Cina nella diocesi di Shanghai, il Gruppo volontari cattolici ha offerto visite mediche gratuite dopo la messa della prima domenica di Quaresima. Il corso settimanale di catechismo quaresimale è stato inaugurato con una riflessione sul tema “Annuncio della speranza: il rito della Imposizione delle Cenere e il messaggio del Giubileo”. Pellegrinaggi di comunione, corsi di catechismo quaresimale, liturgie per conferire il “mandato missionario” a catechisti e ministri straordinari dell’Eucaristia, opere di carità di rilevanza sociale, come le visite mediche gratuite offerte da operatori sanitari volontari. Sono numerose e variegate le iniziative liturgiche, pastorali e caritative condivise da tante comunità cattoliche cinesi in occasione della prima domenica di Quaresima. Così i primi giorni del “tempo forte” quaresimale – iniziato con il mercoledì delle Ceneri – hanno mostrato ancora una volta l’intensità di fede e comunione con cui le comunità cattoliche cinesi vivono i gesti e i momenti più abituali del cammino ecclesiale, condividendo quest’anno anche preghiere per invocare la guarigione di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da più di tre settimane.

Quaresima in Cina

In Cina il cattolicesimo, benché sia una religione relativamente minoritaria (non raggiunge l’1% della popolazione), che conta circa 10 milioni di fedeli cattolici su oltre 40 milioni di protestanti, registra ultimamente un dato in controtendenza che prevede una crescita complessivamente del cristianesimo di 4 volte di più entro l’anno 2030. Nella cattedrale di Pechino 29 ministri straordinari hanno ricevuto il mandato missionario durante la solenne celebrazione eucaristica. Entrano a far parte del gruppo sorto a partire dal 2023 a risposta a esigenze pastorali ed anche sociale che hanno forte impatto sulla vita della comunità ecclesiale, come il fenomeno dell’invecchiamento della società cinese. Attraverso una linea telefonica dedicata, le persone della comunità che si trovano in condizioni di bisogno – a partire dalle persone anziane – possono chiedere sostegno per affrontare tutte le necessità della vita quotidiana. Il gruppo dei Ministri straordinari si incarica in particolare di portare alle persone che non possono uscire da casa il sacramento dell’eucaristia. Sempre a Pechino, accompagnati dai sacerdoti, centinaia di parrocchiani hanno compiuto un singolare pellegrinaggio che ha attraversato tre antiche chiese pechinesi nell’arco di cinque ore.