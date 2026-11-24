La fede attraverso nuovi percorsi. In Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda a indebolire la pratica cristiana in famiglia è stata la “fase avanzata di secolarizzazione“. Nei territori dell’ex Unione Sovietica ha pesato invece l’ateismo di Stato. In alcuni casi la fede è passata dalle nonne ai nipoti senza il coinvolgimento diretto dei genitori. “La trasmissione della fede si può fare soltanto ‘in dialetto‘, nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna”, sosteneva Francesco. Il 7 gennaio 2018 Jorge Mario Bergoglio si rivolse ai genitori che avevano portato i figli a battezzare nella Cappella Sistina. Poi, aggiunse, “verranno i catechisti a sviluppare questa prima trasmissione, con idee, con spiegazioni. Ai genitori spettava il primo passo: trasmettere la fede “col dialetto dell’amore della vostra casa, della famiglia”. Il Dicastero per la Dottrina della Fede riflette sulla trasmissione della fede nel cambiamento d’epoca. Con un ricordo d’infanzia del gesuita francese Aimé Duval. Quel “dialetto”, osserva l’agenzia missionaria vaticana Fides, lui lo aveva imparato guardando suo padre inginocchiarsi dopo una giornata nei campi e sua madre pregare con il più piccolo in braccio. Lo colpiva che a Dio si potesse parlare anche con gli abiti da lavoro. “Le mani di mio padre, le labbra di mia madre, sono queste cose che mi hanno insegnato sul buon Dio più che il catechismo”.Il ricordo di Duval mostra come si possa imparare a pregare semplicemente guardando pregare i propri genitori.

Fede e famiglia

Dove e da chi si può imparare quel “dialetto”, quando in casa non lo si parla più? Per affrontare questa domanda, il documento dell’ex Sant’Uffizio ha scelto di partire dalle esperienze riferite da vescovi di diversi Paesi. Una trasmissione che “non va più da sé”.Il quadro che ne emerge varia da regione a regione. La famiglia ha ancora un ruolo importante nella trasmissione della fede in alcune regioni dell’Africa e dell’Asia. Ma in molte parti del mondo il passaggio da una generazione all’altra si è interrotto.In America Latina e nei Caraibi la frattura riguarda soprattutto la “continuità organica tra famiglia e società“. I vescovi cileni ricordano il tempo in cui si dava per scontata la continuità tra “famiglia, scuola, cultura e comunità ecclesiale”. In Corea, Malesia, Singapore e Brunei pesa l’importanza accordata alla “carriera accademica e professionale dei figli”. In Giappone, invece, il testo segnala la diffusione dei matrimoni tra persone di tradizioni religiose diverse. In Africa, dove le situazioni variano molto, il Dicastero indica l’influenza di stili di vita occidentali e “un’opera di inculturazione del Vangelo non pienamente realizzata”. A indebolire il passaggio della fede concorrerebbero anche la “sostanziale separazione tra individuo e comunità”. E il rischio che, nel mondo digitale, la proposta cristiana resti “disancorata dalla vita concreta”, pur a fronte di nuove possibilità di annuncio. Per il Dicastero, la difficoltà di trasmettere la fede da una generazione all’altra va letta nel quadro di una “riscrittura delle condizioni fondamentali dell’esistenza umana“. A essere messo in discussione sarebbe anche un modo di intendere l’essere umano e i valori che orientano la sua vita, che aveva trovato nel Vangelo il suo compimento.