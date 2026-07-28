Sociale

Export, così le imprese diventano internazionali

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha firmato alla Farnesina un accordo quadro con il presidente di Unioncamere, Andrea Prete

Di Giacomo Galeazzi
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Nave container. Foto © Tung Lam da Pixabay.

L’export italiano vale circa 655,8 miliardi di euro, coprendo circa il 32% del Pil nazionale e confermando l’Italia tra i primi paesi esportatori a livello globale. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha firmato alla Farnesina un accordo quadro con il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. L’intesa è finalizzata a rafforzare la collaborazione tra il Maeci e il sistema camerale a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’accordo riconosce Unioncamere tra gli attori del Sistema Italia per la crescita dell’export. E punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di imprese in Italia nei percorsi di accesso e consolidamento sui mercati esteri. Valorizzando la presenza delle Camere di commercio sul territorio e la rete delle Camere di commercio Italiane all’Estero. Unioncamere mette a disposizione la propria conoscenza del tessuto produttivo nazionale e delle vocazioni all’export dei territori. Il ministero, invece, coinvolge il sistema camerale nelle missioni istituzionali ed economiche e nei programmi di promozione dell’internazionalizzazione. Alla firma hanno preso parte lunedì il presidente di Assocamerestero, Mario Pozza, il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, rappresentanti di Ice, Simest, Sace e Cdp. E, in collegamento da remoto, le Camere di commercio italiane. 

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Export. Foto di CHUTTERSNAP su Unsplash

Obiettivo-export

Le Camere di commercio contribuiscono alla promozione delle imprese sui mercati internazionali e alla valorizzazione del Made in Italy attraverso numerose azioni che vanno dall’organizzazione di missioni commerciali all’accesso a iniziative e programmi comunitari, all’assistenza per l’attrazione di investimenti diretti, alla promozione di accordi tecnico-produttivi e commerciali con l’estero fino al supporto per l’acquisizione e cessione di brevetti e licenze. Unioncamere supporta queste attività con azioni di coordinamento a livello nazionale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali della promozione sulla base di accordi e intese. Internazionalizzare un’impresa vuol dire crescere al di là dei propri confini, cercando di penetrare nuovi mercati, trovare nuovi clienti e partner all’estero per espandere il business di un’azienda. Molte imprese intraprendono un processo di internazionalizzazione per cercare nuove opportunità di guadagno, per occupare un segmento nel quale è presente un competitor o perché il mercato corrente è saturo.

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Foto © ImagePhotoAgency

Internazionalizzazione

L’internazionalizzazione delle imprese italiane vale oltre mille miliardi di euro all’anno, considerando il fatturato generato dalle società a controllo italiano all’estero e l’alto peso delle esportazioni sul Prodotto Interno Lordo (Pil), che in Italia supera stabilmente il 30%. Da tempo Unioncamere supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane tramite bandi e realizza numerose iniziative in collaborazione con il ministero degli Esteri. L’ente coordina le Camere di commercio per favorire l’export e la crescita sui mercati esteri.  Le Camere di commercio – insieme alle loro Aziende speciali e alle Unioni regionali – offrono alle imprese servizi di primo orientamento, assistenza e informazioni specialistiche legate alle attività con l’estero. Personale specializzato è in grado di rispondere a domande su temi specifici (dal marketing alla contrattualistica internazionale, dalle operazioni doganali agli adempimenti per i trasporti internazionali). Aiutando le imprese nella ricerca di partner all’estero ed informarle su eventuali fonti di finanziamenti e agevolazioni. Gli ostacoli in cui le imprese si imbattono per superare i confini nazionali possono essere notevoli. Chi vuole dare al proprio business un profilo internazionale ha la costante necessità di essere aggiornato, informato e supportato in campo legale, fiscale, commerciale e doganale. Collegamento ideale tra imprese e organismi di sistema, tra cui le Camere italiane all’estero, le Camere miste e le altre istituzioni che sostengono l’internazionalizzazione delle imprese. ICE-Agenzia, MAECI, Regioni, SIMEST, SACE.

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