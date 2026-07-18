Estate e animali: la guida dell’esperto per salvare i cuccioli dal colpo di calore

Con l’estate 2026 che fa registrare temperature record ben oltre i 35 gradi, cresce l’allarme per la salute dei nostri animali domestici. C’è però un pericolo insidioso e ancora troppo sottovalutato: l’estrema vulnerabilità dei cuccioli nei primi mesi di vita, quando il loro sistema di termoregolazione interna non è ancora completamente sviluppato. Per capire come proteggerli, riconoscere i campanelli d’allarme ed evitare errori dettati dalla buona fede, abbiamo intervistato Marco Mucci, esperto allevatore e titolare di CuccioliChePassione.it. Dalla gestione delle passeggiate ai consigli specifici per le razze brachicefale, ecco la guida pratica per garantire la sicurezza di un cane “ancora in formazione”.

La notizia

Sono in molti oggi a sottovalutare i rischi che corrono i cuccioli con il caldo torrido. Mentre le campagne di sensibilizzazione si concentrano soprattutto sugli abbandoni in auto e sui colpi di calore negli animali adulti, sono in pochi a tenere in considerazione un dato importante: nei primi mesi di vita il cane non è ancora in grado di regolare la temperatura corporea come fa da adulto, ed è quindi il soggetto più esposto ai rischi legati al caldo. Con l’estate 2026 tra le più calde degli ultimi anni, e temperature che in diverse zone d’Italia superano già i 35 gradi, non può che crescere l’attenzione verso i cani più fragili di fronte al caldo estremo.

Cuccioli a rischio

Il cane adulto disperde il calore soprattutto ansimando e sudando attraverso i cuscinetti delle zampe, un meccanismo che nel cucciolo è ancora acerbo. A questo si aggiunge una massa corporea ridotta, che rende più rapido il surriscaldamento, e la tendenza del cucciolo a giocare fino allo sfinimento senza percepire il pericolo. Il proprietario, in questa fase, deve fare lui la parte del termostato che il cucciolo non ha ancora del tutto sviluppato. “Nei primi mesi il cucciolo si affida completamente a chi lo accudisce, perché il suo corpo semplicemente non è ancora pronto a gestire da solo le temperature estreme”, spiega Marco Mucci, titolare di CuccioliChePassione.it, allevamento di cuccioli di razza giunto alla quarta generazione di attività. “Non è un caso che ogni estate le cliniche veterinarie registrino un aumento di casi di colpi di calore proprio nei cuccioli più piccoli, spesso da parte di famiglie che, in totale buona fede, applicano al cucciolo le stesse regole che userebbero con un cane adulto.”

I segnali a cui fare attenzione

Un cucciolo che sta soffrendo il caldo ansima più velocemente del solito, cerca ombra o pavimento fresco, diventa insolitamente fiacco oppure, al contrario, stranamente agitato. Le gengive più rosse del normale e la saliva più densa sono altri segnali da non sottovalutare. Se il cucciolo arriva a barcollare o a vomitare, non si tratta più di prevenzione ma di un’urgenza reale, che richiede l’intervento immediato del veterinario.

I consigli

Dall’esperienza diretta di chi segue i cuccioli fin dal primo giorno di vita arriva un decalogo di buone pratiche per l’estate: Acqua sempre fresca, mai gelata, cambiata più volte al giorno e disponibile in più punti della casa; Passeggiate solo nelle ore fresche, prima delle nove del mattino e dopo le sette di sera; Mai lasciare il cucciolo in auto, nemmeno per pochi minuti e nemmeno con i finestrini socchiusi; Ambienti freschi ma non gelati, evitando di puntare il condizionatore direttamente sull’animale; Pasti spostati alle ore più fresche della giornata, per non sommare il calore della digestione a quello ambientale; Giochi brevi e frequenti, perché il cucciolo non si ferma da solo quando è stanco. Un’attenzione particolare, sottolinea Mucci, va riservata alle razze brachicefale, come Bulldog francesi e Carlini, che per la conformazione del muso faticano ancora di più a disperdere il calore rispetto agli altri cuccioli. “Quando un futuro proprietario viene da noi a scegliere un cucciolo, non ci limitiamo a consegnarlo: lo accompagniamo nei primi mesi, comprese le esigenze più pratiche”, racconta ancora Mucci. “E siccome sappiamo che le prime settimane di vita del cucciolo sono quelle in cui si gioca davvero la salute dell’animale, offriamo sempre un anno di assistenza veterinaria a nostre spese su tutti i cuccioli che alleviamo.”

Come comportarsi

Se il cucciolo mostra segnali di sofferenza da calore, la prima cosa da fare è spostarlo subito all’ombra o in un ambiente fresco, bagnargli con acqua fresca (non gelata) le zampe e l’interno delle orecchie, e offrirgli poca acqua alla volta. Se la situazione non migliora nel giro di pochi minuti, o se l’animale ha già vomitato o barcollato, è necessario chiamare immediatamente il veterinario, senza aspettare. Con l’estate ancora lunga davanti, la raccomandazione che arriva dal mondo degli allevatori è semplice: trattare il cucciolo per quello che è, un cane ancora in formazione, e non un piccolo adulto. Per maggiori informazioni sui cuccioli e sui consigli per la loro cura è possibile visitare il sito internet www.cucciolichepassione.it.