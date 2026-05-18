Energia cara in Italia: come funziona davvero il prezzo dell’elettricità

Quando arriva una bolletta troppo alta, la prima reazione è cercare un colpevole: il governo, l’Europa, le tasse, le compagnie energetiche, la guerra, le rinnovabili. Ma il costo dell’energia in Italia non si spiega con una sola causa e non appartiene a un solo colore politico. Non è un problema nato ieri, né può essere attribuito semplicemente a un governo di destra, di sinistra o di centro. È il risultato di scelte, ritardi e caratteristiche strutturali accumulate negli anni.

Il primo punto da capire è che l’Italia dipende ancora molto dal gas naturale per produrre elettricità. Questo significa che, quando il gas costa tanto, anche l’elettricità tende a costare tanto. Può sembrare strano, perché una parte dell’energia viene prodotta anche da fonti rinnovabili, come sole, vento e acqua. Ma il mercato elettrico funziona in modo particolare. Il meccanismo si chiama merit order, cioè ordine di merito economico. Nel mercato elettrico le offerte vengono ordinate dalla meno costosa alla più costosa. Prima entrano normalmente le fonti con costi più bassi, come molte rinnovabili, perché sole e vento non devono essere comprati come combustibili. Poi entrano progressivamente le altre fonti, fino ad arrivare a quelle più costose. Il prezzo finale, però, non viene calcolato facendo una media tra tutte le fonti utilizzate. Viene fissato dall’ultima fonte necessaria per coprire tutta la domanda di energia in quella determinata ora.

Facciamo un esempio semplice. Se in una certa ora servono 100 unità di energia, il sistema prende prima quelle più economiche: solare, eolico, idroelettrico e così via. Ma se per arrivare a 100 serve anche accendere una centrale a gas, e quella centrale è la fonte più costosa tra quelle necessarie, il prezzo finale viene fissato proprio dal gas. Così anche l’energia prodotta da fonti più economiche può essere venduta al prezzo determinato dall’ultima fonte entrata. E in Italia, troppo spesso, quell’ultima fonte è il gas.

Questo aiuta a spiegare perché paghiamo l’energia più cara di molti Paesi vicini. La Francia ha una quota molto alta di energia nucleare, che produce in modo continuo e con costi più stabili. I Paesi nordici hanno molta energia idroelettrica. La Spagna ha investito molto su solare ed eolico. L’Italia, invece, pur avendo aumentato le rinnovabili, non ha ancora abbastanza accumuli, reti moderne e sistemi di gestione capaci di ridurre davvero il peso del gas nelle ore decisive.

Le rinnovabili, quindi, non sono il problema. Sono una parte importante della soluzione. Però non basta installare pannelli solari o pale eoliche. Serve anche poter conservare l’energia quando viene prodotta in abbondanza e usarla quando serve. Servono reti più forti, autorizzazioni più rapide, investimenti costanti e una pianificazione seria. Senza tutto questo, il gas resta indispensabile nei momenti in cui sole e vento non bastano.

C’è poi un altro aspetto spesso frainteso: la bolletta non contiene solo il costo dell’energia. Quando paghiamo la luce, paghiamo anche il trasporto, la gestione del contatore, gli oneri di sistema, le imposte e l’IVA. Alcune di queste voci finanziano il funzionamento della rete e politiche pubbliche legate al sistema energetico. Questo non significa che la risposta sia semplicemente “abbassiamo le tasse”. Significa che la bolletta finale è composta da molti pezzi e che, per ridurla davvero, bisogna intervenire su più livelli.

Il problema riguarda le famiglie, ma anche le imprese. Per una famiglia, una bolletta alta può voler dire rinunciare ad altre spese. Per una piccola attività, può significare margini più bassi o difficoltà a restare aperta. Per un’industria energivora, può diventare un problema di competitività internazionale. Se un’impresa italiana paga l’energia più di una concorrente francese, spagnola o scandinava, produrre in Italia diventa più difficile. E quando produrre costa di più, il peso ricade anche sul lavoro, sui prezzi e sugli investimenti.

Per questo è sbagliato trasformare il tema dell’energia in una battaglia da propaganda politica. Ogni governo eredita una parte della situazione e ogni governo può scegliere se affrontarla o rinviarla. Ma nessuno può risolverla con uno slogan. Servono anni di investimenti, regole stabili, infrastrutture moderne e una strategia che tenga insieme ambiente, economia e giustizia sociale. La strada è abbastanza chiara: ridurre la dipendenza dal gas, aumentare le rinnovabili dove servono davvero, potenziare gli accumuli, rafforzare le reti, semplificare gli iter autorizzativi, migliorare l’efficienza energetica degli edifici e proteggere le famiglie più vulnerabili. Perché l’energia non è solo una questione tecnica. È una questione sociale. Quando costa troppo, pesa su tutti, ma non pesa su tutti allo stesso modo. Per chi ha redditi bassi, per le persone fragili, per gli anziani, per chi vive in case inefficienti o per chi ha bisogno di dispositivi elettrici per motivi di salute o disabilità, una bolletta alta non è solo un fastidio: può diventare una forma concreta di esclusione.

Ecco perché parlarne bene è importante. Non per trovare un nemico, ma per capire il problema. L’Italia paga cara l’energia perché il suo sistema è ancora troppo dipendente dal gas e non abbastanza attrezzato per usare al meglio le alternative. La soluzione esiste, ma richiede serietà, tempo e continuità. Proprio le tre cose che spesso mancano quando un tema complesso viene ridotto a una frase da campagna elettorale.