Emergenza Venezuela, al via la raccolta fondi della San Vincenzo De Paoli

A più di una settimana dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, l’emergenza umanitaria resta drammatica. Migliaia di persone continuano a vivere senza una casa, con difficoltà di accesso all’acqua potabile, all’energia elettrica e ai servizi essenziali, mentre la rete dei soccorsi cerca di rispondere ai bisogni più urgenti. In questo contesto la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV ha lanciato una raccolta fondi straordinaria per sostenere gli interventi di assistenza promossi dalla rete vincenziana locale, che opera accanto alle famiglie colpite attraverso parrocchie e volontari presenti sul territorio.

Venezuela, raccolta fondi per sostenere gli aiuti alle vittime del terremoto

A oltre una settimana dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, l’emergenza umanitaria continua ad aggravarsi. Per rispondere ai bisogni delle popolazioni colpite, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, attraverso il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo, ha avviato una raccolta fondi straordinaria con l’obiettivo di sostenere gli interventi di assistenza e di prima emergenza realizzati dalla rete vincenziana nel Paese.

Il disastro risale allo scorso 24 giugno 2026, quando un doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 ha colpito il nord del Venezuela, provocando gravissimi danni nella capitale Caracas e nella regione costiera di La Guaira. Oltre alle vittime e ai feriti, il terremoto ha distrutto abitazioni, strade e infrastrutture essenziali, lasciando migliaia di persone senza acqua, energia elettrica e un riparo sicuro.

“Di fronte a una tragedia come questa, la solidarietà deve tradursi in gesti concreti“, afferma la Presidente Nazionale Paola Da Ros. “Con questa raccolta fondi vogliamo essere accanto alle comunità colpite, sostenendo il prezioso lavoro della Società di San Vincenzo De Paoli del Venezuela e dei volontari impegnati ogni giorno nell’assistenza alle persone più fragili”.

“Non possiamo restare a guardare!”, dichiara Giancarlo Salamone, Responsabile del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo. “L’emergenza umanitaria si aggrava di giorno in giorno e noi vogliamo offrire un sostegno concreto: ogni donazione contribuirà a garantire cibo, medicinali, beni di prima necessità e un riparo temporaneo, grazie al lavoro instancabile dei volontari presenti sul territorio”.

Nelle zone maggiormente colpite, il Consiglio Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli del Venezuela, guidato dalla Presidente Genny Molina, sta coordinando gli interventi di assistenza attraverso le parrocchie, le strutture territoriali e l’impegno dei volontari locali, assicurando una presenza capillare accanto alle famiglie colpite.

Le donazioni raccolte serviranno a sostenere l’acquisto e la distribuzione di:

acqua potabile e generi alimentari di prima necessità;

latte e alimenti specifici per neonati e bambini;

medicinali essenziali, bende e materiale sanitario;

materassini e attrezzature logistiche per l’accoglienza temporanea degli sfollati.

La Federazione Nazionale Italiana, attraverso il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo, invita tutti coloro che desiderano offrire un aiuto concreto a sostenere la raccolta fondi. Ogni contributo rappresenterà un sostegno immediato alle popolazioni colpite e rafforzerà l’azione della rete impegnata nell’assistenza e nella ricostruzione.

Per saperne di più sulla raccolta fondi: Terremoto in Venezuela: al via la raccolta fondi straordinaria – Società di San Vincenzo De Paoli