Disabilità, Locatelli: “Il cambiamento è iniziato e indietro non si torna”

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha riunito l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) e ha annunciato che il 2025 sarà un anno impegnativo: “Abbiamo tanto da fare al servizio delle persone e insieme alle persone”. Il Ministro, inoltre ha ricordato l’appuntamento degli Special Olympics Winter Games in programma a Torino dall’8 al 15 marzo.

Le dichiarazioni del Ministro Locatelli

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha riunito ieri l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND).“La sperimentazione della riforma iniziata nelle nove province individuate continua il percorso di semplificazione e sburocratizzazione ed è un’opportunità unica per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie – ha detto il Ministro -. Dobbiamo proseguire uniti e convinti in questa direzione. Il cambiamento è iniziato e indietro non si torna. Non ci saranno intoppi burocratici o rallentamenti che ci potranno fermare, ma solo un grande lavoro da parte di tutti per risolvere i problemi e superare le difficoltà. Il 2025 sarà un anno impegnativo, abbiamo tanto da fare al servizio delle persone e insieme alle persone. Stiamo cercando di cambiare rotta e sguardo perché tutte le persone con disabilità abbiano pari opportunità e a ciascuno sia garantito il diritto alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica delle nostre comunità”.

Special Olympics Winter Games

Il Ministro ha ricordato l’appuntamento degli Special Olympics Winter Games in programma a Torino dall’8 al 15 marzo. “Un evento straordinario – ha sottolineato -, un’opportunità importante per i nostri atleti che potranno dimostrare i loro talenti e vincere anche qualche medaglia”. E ha poi annunciato che il tema dell’inclusione e delle persone “sarà presente nel tour mediterraneo della nave Amerigo Vespucci in ogni tappa”.

I temi

Nel corso della riunione è stata presentata l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ed è intervenuto il presidente dell’Autorità, l’avvocato Maurizio Borgo.

Successivamente la dottoressa Carmela Pace, presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS ha illustrato la traduzione italiana del Commento generale n. 9 del Comitato ONU sui diritti dell’Infanzia che dedica una particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti con disabilità, Luigi Colombo ha presentato il Festival del Cinema Nuovo che si tiene a Bergamo e il Cav. Camillo Galluccio illustrato il “3° Festival Nazionale dello sport per bambini e ragazzi” organizzato da ENS. Al termine il Ministro Locatelli ha introdotto la giornata formativa sulla riforma della disabilità e sulla sperimentazione dedicata all’OND.