La Regione Piemonte investe sull’innovazione. La transizione digitale è il processo che integra le tecnologie digitali in tutti i processi di aziende, enti pubblici e società. L’obiettivo è modernizzare i servizi, ottimizzare l’efficienza e migliorare la vita dei cittadini. Unendo l’innovazione tecnologica alla sostenibilità. Il panorama italiano ed europeo si articola su tre pilastri principali. E cioè pubblica amministrazione, guidata dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Con l’obiettivo di centralizzare le banche dati e semplificare i servizi attraverso il piano triennale per l’informatica. Per le amministrazioni, infatti, la piattaforma Pa digitale 2026 gestisce gli avvisi e i fondi del PNRR. Il piano Imprese (Transizione 5.0) include misure per incentivare la digitalizzazione dei processi produttivi e la transizione energetica. Rendendo le aziende più competitive e sostenibili . Riguardo alle competenze e alla cultura fondamentale è il ruolo del responsabile per la transizione al digitale (Rtd). Ossia la figura dirigenziale che coordina lo sviluppo tecnologico negli enti. A livello formativo, il governo promuove iniziative come Scuola Futura per il personale scolastico.

Piemonte digitale

La giunta regionale del Piemonte ha approvato la misura “Voucher digitalizzazione Pmi 2026″ con una dotazione di 18 milioni di euro. Lo scopo è sostenere la digitalizzazione delle micro e piccole imprese piemontesi e dei professionisti. Su proposta dall’assessore al Bilancio, Sviluppo delle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano, la norma favorisce l’adozione di tecnologie innovative. Oltreché l’acquisto di beni e servizi digitali, attività di consulenza specializzata e percorsi di formazione. Il bando, che aprirà a ottobre, sarà rivolto alle piccole e medie imprese (pmi) iscritte al Registro imprese delle Camere di commercio e ai professionisti. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributi a fondo perduto. Con intensità variabile tra il 50% e il 70% delle spese ammissibili. In funzione della dimensione aziendale e delle caratteristiche dei progetti presentati.

Bando

“Le prime due edizioni del bando – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Andrea Tronzano – hanno registrato complessivamente 3mila 336 domande, un risultato che conferma la forte attenzione delle imprese piemontesi verso gli strumenti di innovazione e trasformazione digitale. Con questa nuova misura rafforziamo un percorso già avviato e mettiamo a disposizione risorse importanti per accompagnare la crescita delle aziende, migliorare la produttività e favorire l’adozione di tecnologie sempre più avanzate”. “La collaborazione con Unioncamere Piemonte – aggiungono – rappresenta un valore aggiunto. Grazie all’esperienza maturata nella gestione dei bandi per le imprese e al cofinanziamento di 1,2 milioni di euro garantito dal sistema camerale possiamo mettere a disposizione uno strumento ancora più efficace e vicino alle esigenze delle aziende piemontesi”.