La Polizia sta eseguendo quattro arresti nell’ambito dell’indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni. Le violenze sarebbero avvenute durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) la notte tra il 7 e l’8 settembre scorso.

Le quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state disposte dal gip di Matera Angelo Onorati su richiesta della Procura della Repubblica della Città dei Sassi. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera.

Gip: “Brutalità ed efferatezza”

Le indagini della Polizia hanno messo in mostra “la brutalità, la gravità ed efferatezza delle violenze commesse con modalità subdole, che avrebbero potuto essere reiterate nei confronti di altre donne”. E’ questa la motivazione alla base delle misure cautelari in carcere disposte dal gip di Matera Angelo Onorati su richiesta della Procura della Repubblica.

La violenza

Le vittime della violenza sessuale sono due minorenni inglesi che si trovavano in vacanza in Basilicata. Secondo FanPage, a Pisticci vivono alcuni parenti di una delle due ragazze, la cui famiglia, di origine lucana, partì per l’Inghilterra diversi anni fa. L’altra ragazza è una sua amica.

Dopo la violenza sessuale le due ragazze hanno chiamato l’ambulanza del 118. Le indagini della polizia, secondo quanto si apprende, sono scattate in seguito alla denuncia presentata dalle due ragazze. Ad oggi la Polizia avrebbe già ascoltato diverse persone.

“Nella notte tra il 7 e l’8 settembre, in Marconia di Pisticci è stata consumata una violenza sessuale in danno di due minorenni straniere – comunicava la Questura in una nota – che partecipavano a una festa in una villa. Sulla vicenda sono in corso indagini a cura della unità investigativa della Questura di Matera coordinata dalla Procura della Repubblica”.

La vicenda ricorda quanto scoperto lo scorso 2 settembre a Villa Inferno, a Bologna, dove si svolgevano festini a base di sesso e cocaina, che coinvolgerebbero anche ragazzine minorenni, con uomini in vista e molto noti in città. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Bologna Centro.

