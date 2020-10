Covid: Camera approva la proroga al 31 gennaio dello stato d’emergenza

La Camera ha approvato oggi, 7 ottobre, la risoluzione della maggioranza sul Covid con 253 Si e 3 No. L’opposizione non ha votato. Il Cdm per la proroga al 31 gennaio dello stato d’emergenza era atteso per questa mattina.

Ieri però c’erano stati problemi. Più di 40 deputati si erano assentati per “isolamento fiduciario” mandando nel caos la maggioranza e facendo slittare le nuove misure del governo contro il Covid ad oggi. “I prossimi mesi non saranno facili: serve l’unità nazionale di marzo”, aveva detto ieri il ministro della Salute Speranza.

Bonafede: “In Cdm misure cautela in più”

“Oggi nel Consiglio dei Ministri andremo verso una proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio – aveva aggiunto Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, intervistato a Radio anch’io (Rai Radio uno) – e proveremo ad individuare misure di cautela in più. Siamo in un momento in cui stiamo gestendo questa situazione sanitaria meglio degli altri: non possiamo perdere questo vantaggio. Andiamo verso una maggiore estensione dell’uso della mascherina. Ma valuteremo insieme oggi cosa fare”.

