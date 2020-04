Covid-19, Borrelli: “464 vittime in un giorno. 2.646 nuovi contagiati”

Sono 464 le vittime causate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, facendo salire così il totale a 25.549. Sale ancora il numero delle persone che hanno contratto il virus: in un giorno è stato registrato un incremento di 2.646, portando a 189.973 il numero dei contagiati, compresi i morti e i guariti. I dati sono stati comunicati dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa.

Nuovo record di guariti

Nel corso della conferenza stampa, Borrelli, ha comunicato che ancora una volta si è registrato un record di persone guarite dal Covid-19: sono 3.033. E’ il numero più alto dall’inizio dell’emergenza, mentre l’aumento era stato di 2.943. Continua, invece, per il quarto giorno consecutivo, il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di ieri. E’ il calo maggiore dall’inizio dell’emergenza.

La situazione nelle terapie intensive

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.267, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 790 sono in Lombardia, -27 rispetto ieri. Dei 106.848 malati complessivi, 22.871 sono ricoverati con sintomi, 934 in meno rispetto a ieri e 81.710 sono quelli in isolamento domiciliare.

Borrelli: “Dati incoraggianti”

Per la prima volta “i numeri sono particolarmente confortanti – ha dichiarato Borrelli -. Il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel Paese”. Dai dati della Protezione Civile, emerge che sono oltre un milione gli italiani che sono stati sottoposti a tampone. Ad oggi sono stati effettuati 1.579.909 esami che hanno riguardato complessivamente 1.052.577 persone. L’incremento dei tamponi effettuati rispetto a ieri è di 66.658.

I dati per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 33.873 i malati in Lombardia (369 in meno di ieri), 12.845 in Emilia-Romagna (-239), 15.152 in Piemonte (+30), 9.925 in Veneto (-66), 6.171 in Toscana (+4), 3.466 in Liguria (-10), 3.230 nelle Marche (+0), 4.486 nel Lazio (+23), 2.978 in Campania (-20), 1.871 nella Provincia di Trento (-3), 2.936 in Puglia (+62), 1.135 in Friuli Venezia Giulia (-173), 2.301 in Sicilia (+14), 2.100 in Abruzzo (-8), 1.494 nella provincia di Bolzano (-18), 355 in Umbria (-16), 817 in Sardegna (-16), 823 in Calabria (+2), 463 in Valle d’Aosta (-38), 229 in Basilicata (-3), 198 in Molise (-7). Quanto alle vittime, se ne registrano 12.940 in Lombardia (+200), 3.269 in Emilia-Romagna (+65), 2.630 in Piemonte (+71), 1.206 in Veneto (+25), 723 in Toscana (+18), 1.047 in Liguria (+25), 857 nelle Marche (+12), 375 nel Lazio (+5), 332 in Campania (+5), 382 nella provincia di Trento (+1), 372 in Puglia (+10), 256 in Friuli Venezia Giulia (+10), 213 in Sicilia (+5), 280 in Abruzzo (+4), 261 nella provincia di Bolzano (+5), 61 in Umbria (+0), 98 in Sardegna (+2), 76 in Calabria (+0), 127 in Valle d’Aosta (+0), 24 in Basilicata (+0), 20 in Molise (+1).