Covid-19, altri 92 decessi ma i nuovi casi sono al minimo: 300

Novantadue vittime da coronavirus in Italia, 34 in Lombardia. I dati della Protezione Civile rendono noto un nuovo incremento dei decessi nel nostro Paese (ieri erano stati 50) tenendo però conto della quota zero lombarda, per un totale complessivo che arriva a 32.877 dall’inizio della pandemia. Il bilancio, quindi, stavolta include i decessi registrati in Lombardia dopo che, nella giornata di ieri, non erano arrivate segnalazioni in tal senso. Per quanto riguarda il trend dei nuovi contagi, il calo resta: 55.300 in totale, 1.294 in meno della giornata di ieri (1.158), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 541, 196 in Lombardia (-1) rispetto a ieri. I malati con sintomi sono 8.185, con un calo di 428 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 46.574 (- 854).

Nuovi malati e guariti

Nel complesso, sono 230.158 i malati in Italia (incluse vittime e guariti), 300 in più di ieri (il dato più basso dal 29 febbraio, anche se il numero dei tamponi è stato alquanto ridotto, per un incremento complessivo di 14 positivi ogni mille test). I nuovi malati sono perlopiù in Lombardia: 148, quasi il 50%. Sono quattro, in totale, le regioni che hanno registrato quota zero: Basilicata, Calabria, Molise e Umbria, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. Le guarigioni sono incrementate fino a 141.981. Nessuna vittima, invece, in Nessuna vittima in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige (1 morto in Trentino), Umbria, Campania, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.