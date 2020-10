Il presidente americano Donalòd Trump e la First Lady Melania sono entrambi postivi al coronavirus, sulla base del test eseguito. Lo twitta lo stesso Trump: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Il comunicato della sala stampa

In un breve comunicato alla stampa rilasciato all’una di notte ora di Washington (le 07.00 italiane), il medico personale del presidente Usa, Sean Conley, scrive di aver ricevuto conferma dei test positivi. “Il Presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a casa all’interno della Casa Bianca durante la loro convalescenza”, ha scritto il dott. Conley, citato dalla Cnn. “Il team medico della Casa Bianca ed io resteremo vigili, grati del supporto fornito da alcuni dei migliori medici professionisti e istituzioni mediche del Paese”, ha aggiunto il medico, senza specificare a quali cure sia sottoposta la coppia presidenziale. “State tranquilli che il presidente continuerà a portare avanti i suoi doveri senza alcuna interruzione mentre si riprenderà, e io continuerò ad aggiornarvi su tutti gli sviluppi”, ha concluso Conley.

Il primo tweet di Trump

Il test è arrivato dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva. Proprio in attesa del risultato del test Trump aveva lanciato il primo tweet “Hope Hicks, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, è positiva al Covid-19. Terribile! Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo inizieremo la quarantena”.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

La vicinanza alla Hicks

Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull’Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland. I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero-consigliero di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della Casa Bianca, era una delle poche nell’amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.

Il tweet di Melania

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Questo il tweet di Melania Trump che rincuora i cittadini dicendo di stare bene e che al momento ha posticipato tutti gli impegni in agenda. A 32 giorni dal voto la situazione si complica la situazione per il presidente americano, candidato alle prossime elezioni, che ora vedrà saltare i prossimi appuntamenti previsti per la campagna elettorale.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.