Coronavirus: nel mondo 93.706 decessi da inizio pandemia

Dall’inizio della diffusione della pandemia di Covid19, nel mondo ci sono stati 93,706 decessi. Secondo i dati dell’Oms, oltre 1,5 milioni di contagi sono stati diagnosticati in 192 Paesi. Negli Stati Uniti è stato registrato il maggior numero di decessi in un giorno, 2.109 con quasi 600mila contagi. Seguono la Francia con 1.341, il Regno Unito con 881 e quindi l’Italia con 610.

Usa

Secondo i dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato altri 1.783 morti per il Covid-19. Il dato è in lieve calo rispetto al giorno precedente, quando si erano registrate 1.973 vittime. Il numero totale dei morti sale a quota 16.478, il che fa degli Usa il Paese più colpito al mondo dopo l’Italia. Sempre secondo la Johns Hopkins, i casi di contagio negli States sono 460.000, più di un quarto di quelli dichiarati ufficialmente nel mondo. E l’ex presidente Usa, Barack Obama lancia un monito. “Bisogna dire la verità. L’errore più grande che si può fare in questo momento è disinformare”. L’ex presidente, rivolgendosi in video collegamento con alcuno sindaci, ha affermato che è più che mai necessario “dire chiaramente alla gente a cosa si va incontro” e “seguire il più possibile i consigli degli esperti”.

Yemen

Lo Yemen ha annunciato oggi il suo primo caso confermato di contagio da coronavirus, nella provincia meridionale di Hadramout controllata dal governo. Le organizzazioni umanitarie hanno avvertito dell’impatto potenzialmente catastrofico di un’epidemia in questo paese, devastato da cinque anni di guerra tra ribelli e truppe yemenite sostenute dall’Arabia Saudita.

Sud Africa

“Il Consiglio del comando nazionale sul coronavirus ha deciso di estendere il confinamento nazionale di altre due settimane oltre gli iniziali 21 giorni”, ha detto il capo di stato sudafricano Ramaphosa. “Ciò significa che la maggioranza delle esistenti misure di confinamento rimarranno in vigore sino alla fine di aprile”, ha aggiunto dopo aver sottolineato che, prima del lockdown, i nuovi casi stavano aumentando del 42% al giorno mentre con le misure di isolamento sociale l’aumento quotidiano è del 4%.

Pakistan

I casi di coronavirus in Pakistan hanno raggiunto oggi quota 4.601, mentre i decessi sono in tutto 66. Questi gli aggiornamenti del Ministero della Salute pakistano. Ci sono stati 279 nuovi casi di Covid-19 e quattro morti nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico. Il numero di pazienti critici è di 45, mentre il conteggio delle persone guarite ha raggiunto quota 727. Il Punjab orientale continua a essere la provincia più colpita, con 2.279 casi. Segue la provincia meridionale del Sindh, con 1.128. La capitale federale Islamabad ha denunciato 107 casi.