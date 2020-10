Coronavirus mondo: positivo presidente Polinesia, giovedì era con Macron

I casi totali di coronavirus nel mondo sono saliti oggi, lunedì 12 ottobre, a 37 milioni 409mila. I morti complessivi, sempre da inizio pandemia, sono 1 milione 75.942. In testa alla classifica delle Nazioni più colpite restano i “soliti noti”: Usa, India e Brasile. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University. In crescita anche i casi in Italia.

Positivo presidente Polinesia, giovedì era con Macron

Tre giorni dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch é risultato positivo al Covid-19, al suo ritorno a Tahiti: lo ha annunciato il suo servizio di comunicazione in una nota. Anche la sua compagna, che ha viaggiato con lui, si é sottoposta al test ma é risultata negativa, precisa il comunicato.

Edouard Fritch, 68 anni, ha incontrato il presidente Macron giovedì, ed é ripartito per Papeete il giorno successivo. Sabato sera si é sottoposto al test “perché aveva un po’ di febbre e dolori articolari”. Il risultato, giunto nella notte tra sabato e domenica, é stato “positivo”.

Cina: test a Qingdao per 9 mln di persone

La Cina lancia una campagna di 5 giorni per completare i test di massa sul Covid-19 su gli oltre 9 milioni di residenti della città portuale di Qingdao, nella provincia orientale di Shandong, dopo il rilevamento accertato domenica di sei casi di coronavirus, saliti a 9 secondo i media locali, e di 6 asintomatici.

Le infezioni – scrive Ansa – sono state collegate al Qingdao Chest Hospital, in base a quanto riferito in una nota dalla Commissione sanitaria municipale. Cinque distretti saranno passati al setaccio in 3 giorni e l’intera città “entro 5 giorni”.

In Messico primo caso combinazione coronavirus e H1N1

Una donna messicana di 54 anni é risultata la prima persona al mondo ad essere stata infettata sia dal Covid-19 che dal virus H1N1 (chiamata influenza A). Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali. “La donna soffriva di malattie autoimmuni, con una storia di cancro e obesità, oltre a malattie polmonari croniche”, ha detto Jose Luis Alomia, direttore dell’Epidemologia presso il Ministero della Salute, durante una conferenza stampa.

Gran Bretagna: “Possibile un nuovo lockdown nazionale”

Un nuovo lockdown nazionale per il Regno Unito è possibile perché il Paese è “ad un punto precario” nella pandemia da coronavirus, ma bisogna fare ogni sforzo affinché ciò non accada: lo ha dichiarato il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consulente del governo di Londra.

I suoi commenti – citati dalla Bbc – giungono dopo quelli del vice direttore della Sanità per l’Inghilterra, Jonathan Van-Tan. Questi aveva asserito ieri che la Gran Bretagna ha raggiunto “un punto di non ritorno” nell’epidemia.

