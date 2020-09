L’edizione 2021 prevista per il prossimo febbraio del carnevale di Rio de Janeiro è stata rinviata a tempo indeterminato a causa del dilagare del coronavirus in Brasile. Ogni anno l’evento – che dura 4 notti – attira 80.000 spettatori e oltre 30.000 partecipanti che esibiscono nella samba e nelle coreografie carnevalesche.

“L’evento deve essere rimandato – ha detto Jorge Castanheira, presidente della Lega indipendente delle scuole di samba di Rio de Janeiro che organizza l’evento – non possiamo farlo a febbraio. Le scuole di samba non avrebbero il tempo né le risorse finanziarie per essere pronte per quella data”.

Attualmente, secondo i dati della Johns Hopkins University, il Brasile è al secondo posto al mondo dopo gli Usa per numero di morti (140mila) e terzo (dopo Usa e India) per numero di contagi: oltre 4 milioni e mezzo.

Il precedente

L’ultima volta che quello di Rio fu rinviato, fu nel 1912. Era morto il ministro degli esteri Jose Maria da Silva Paranhos Junior, innamorato del Carnevale tanto da aver detto che “In Brasile esistono due cose davvero organizzate: il disordine e il Carnevale”. Quando morì, fu deciso un rinvio di due mesi. Che alla fine si tradusse in un festeggiamento doppio: in febbraio e in aprile.

India, altri 80 mila casi

L’India arriva a 5,82 milioni di casi di Covid-19, dopo averne registrati altri 86.052 nelle ultime 24 ore. Nello stesso periodo sono morte 1.141 persone, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 92.290.

Coronavirus, contagi record in Francia

Nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie, in Francia arrivano cifre che segnano un nuovo record nella diffusione del Coronavirus: 16.096 contagi nelle ultime 24 ore, mai così da inizio pandemia. In aumento anche le persone ricoverate nei reparti di rianimazione: sono 1.048 (46 più di ieri). E cresce anche il numero delle vittime: 52 decessi nelle ultime 24 ore con il totale dei morti a quota 31.511 dall’inizio dell’emergenza.

Cina, primi due contagi asintomatici dal 20 agosto

La Cina registra i primi due casi di contagio asintomatici sviluppatisi localmente in oltre un mese. Si tratta di due operai del porto di Qingdao, nella Cina orientale, responsabili delle operazioni di scarico di prodotti ittici surgelati: la presenza del virus nei due dipendenti portuali, riferisce la Commissione Sanitaria della città portuale cinese ripresa da TgSky 24, è stata rilevata nella sera di ieri durante un controllo di routine.

