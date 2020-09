Coronavirus, la situazione in Italia: 1.108 nuovi positivi

Il numero dei positivi oggi in Italia è pari: 1108, per un totale di 32.993. I casi totali sono 278.784. Il totale dei guariti è 210.238. 142 sono i ricoverati in terapia intensiva. 1719 sono i pazienti ricoverati con sintomi. Le persone in isolamento domiciliare hanno raggiunto la quota di 31.132. Il totale dei casi testati 5.578.731. Oggi il numero dei tamponi effettuati è di 52.553, con un totale di 9.271.810.

La situazione regionale

La Campania, oggi, è in testa nella classifica regionale del numero dei positivi: 218. A seguire, troviamo il Lazio con 159 e l’ Emilia-Romagna 132. La Lombardia registra 109 casi. La Provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta non hanno alcun caso oggi. Come risulta dalle note del bollettino del Ministero, la Sicilia registra 49 nuovi positivi, di cui 15 sono ospiti dell’hotspot di Lampedusa. In Calabria, i nuovi positivi sono 17, di cui 3 migranti.

La situazione dell’ex Premier

All’interno del bollettino, diramato dall’Ospedale San Raffaele e firmato dal professor Alberto Zangrillo sulle condizioni del Cavaliere, è possibile leggere che: “Il presidente dottor Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”.

