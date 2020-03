A Vo' Euganeo nessun nuovo contagio. Quarta vittima in Alto Adige: è una ultranovantenne in condizioni di salute fortemente compromesse

Il consigliere regionale lombardo della Lega Francesco Paolo Ghiroldi è risultato positivo al coronavirus e si trova in casa in isolamento. Ghiroldi ha 55 anni e vive a Piancogno (Brescia), in Val Camonica.

Veneto

Da venerdì a Vo’ Euganeo – comune di 3mila abitanti della provincia di Padova in Veneto posto sul versante ovest dei Colli Euganei – non è stato registrato nessun nuovo caso di positività al coronavirus. E’ quanto emerge dai dati ufficiali della Regione Veneto. La cittadina padovana, prima zona rossa insieme a Codogno, è fuori dal tunnel. La località euganea era uscita dall’isolamento domenica scorsa dopo 3 settimane di lockdown. “Abbiamo applicato la quarantena – racconta il sindaco Giuliano Martini – con grande senso di responsabilità e fatto due screening a cui ha aderito il 95% della popolazione”. Proprio a Vo’ era stata registrata la prima vittima veneta del coronavirus, il 67enne Adriano Trevisan.

Alto Adige

Un’anziana ultranovantenne, in condizioni di salute fortemente compromesse, è deceduta a Merano, in Alto Adige. E’ la quarta vittima in Regione, dove si registrano complessivamente 166 persone positive al coronavirus (125 ieri, 41 nuovi).