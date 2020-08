Coronavirus Italia. Aumenta ancora il numero dei positivi: + 1.411 nuovi casi

Continua a salire il numero dei positivi in Italia: + 1.411 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 263.949. 35.463 sono le vittime, in totale, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (13 registrati il 26). La Regione Sardegna comunica che dal totale dei casi vengono sottratte due unità nella provincia di Nuoro, già dichiarati in data 23/08 ma con ripetuti tamponi negativi.

Il numero dei guariti nelle ultime 24 è pari a 225, con un totale di 206.554. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 67, 2 in meno di ieri, e confermano un andamento stabile. 1.131 sono i ricoverati con sintomi (+76 rispetto al 26). Sono invece 20.734 le persone in isolamento domiciliare (+1.105). I tamponi sono al momento 8.313.445, in aumento di 94.024 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.934.818, al netto dei tamponi effettuati.

I dati regionali

Le persone attualmente positive sono:

6.225 in Lombardia

1.281 in Piemonte

2.467 in Emilia-Romagna

2.221 in Veneto

1.273 in Toscana

458 in Liguria

2.555 nel Lazio

283 nelle Marche

1.423 in Campania

637 in Puglia

61 nella Provincia autonoma di Trento

1.019 in Sicilia

335 in Friuli Venezia Giulia

381 in Abruzzo

185 nella Provincia autonoma di Bolzano

568 in Sardegna

222 in Umbria

179 in Calabria

13 in Valle d’Aosta

66 in Molise

80 in Basilicata

Le vittime registrate sono:

16.857 in Lombardia

4.144 in Piemonte

4.458 in Emilia-Romagna

2.117 in Veneto

1.140 in Toscana

1.571 in Liguria

877 nel Lazio

987 nelle Marche

445 in Campania

556 in Puglia

405 nella Provincia autonoma di Trento

286 in Sicilia

348 in Friuli Venezia Giulia

472 in Abruzzo

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

134 in Sardegna

80 in Umbria

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata

