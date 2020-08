Si registra un incremento del numero dei positivi: 523 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 202.923, di cui 226 nelle ultime 24 ore. 35.231 è il numero delle vittime in totale, con 6 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 10). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono pari a 55, 2 in più rispetto a ieri. 786 sono i ricoverati con sintomi (+7 rispetto al 12.08). E’ salito il numero delle persone in isolamento domiciliare: 13.240 (+281). I tamponi effettuati sono al momento 7.420.764, con un aumento di 51.188 rispetto a ieri. I casi testati finora sono 4.382.656, al netto dei tamponi fatti.

In una nota il Ministero della Salute specifica che: “La Regione Sicilia comunica che dei 42 nuovi positivi di oggi, 5 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste siciliane”. Inoltre, asserisce che: “la Provincia autonoma di Bolzano ha eliminato un caso positivo a causa di un doppio inserimento”.

I dati regionali

Le persone positive sono:

5.539 in Lombardia

864 in Piemonte

1.827 in Emilia-Romagna

1.385 in Veneto

590 in Toscana

257 in Liguria

1.127 nel Lazio

169 nelle Marche

447 in Campania

63 nella Provincia autonoma di Trento

276 in Puglia

604 in Sicilia

234 in Abruzzo

176 in Friuli Venezia Giulia

122 nella Provincia autonoma di Bolzano

62 in Umbria 98 in Sardegna

119 in Calabria

14 in Valle d’Aosta

35 in Molise

73 in Basilicata

Le vittime registrate sono:

16.835 in Lombardia (+2)

4.139 in Piemonte (+1)

4.298 in Emilia-Romagna

2.094 in Veneto (+2)

1.137 in Toscana

1.569 in Liguria

869 nel Lazio (+1)

987 nelle Marche

440 in Campania

405 nella Provincia autonoma di Trento

554 in Puglia

284 in Sicilia

472 in Abruzzo

348 in Friuli Venezia Giulia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata

