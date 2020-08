Coronavirus Italia. Risale il numero dei postivi: + 1.367 nuovi casi.

Il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 262.540. Il totale dei positivi, nelle ultime 24 ore, compresi morti e guariti, registra un incremento di 1.367 casi. 206.329 sono i guariti, in totale.

13 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 4), con un totale di 35.458 vittime. La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: dal totale è stato sottratto 1 caso di lunedì scorso, in quanto già in carico ad altra Regione. La Regione Sicilia, invece, comunica che dei 33 nuovi positivi, 3 sono ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69, 3 in più di ieri. Il numero dei ricoverati con sintomi è pari a 1.055 (-3). Sono, invece,19.629 le persone in isolamento domiciliare (+1.039). I tamponi sono al momento 8.219.421, con un aumento di 93.529 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.877.178, al netto dei tamponi effettuati.

I dati regionali

Le persone attualmente positive sono:

5.969 in Lombardia

1.208 in Piemonte

2.301 in Emilia-Romagna

2.158 in Veneto

1.191 in Toscana

440 in Liguria

2.412 nel Lazio

241 nelle Marche

1.295 in Campania

47 nella Provincia autonoma di Trento

597 in Puglia

980 in Sicilia

366 in Abruzzo

321 in Friuli Venezia Giulia

178 nella Provincia autonoma di Bolzano

212 in Umbria

513 in Sardegna

173 in Calabria

12 in Valle d’Aosta

65 in Molise

74 in Basilicata

Le vittime registrate sono:

16.857 in Lombardia

4.144 in Piemonte

4.458 in Emilia-Romagna

2.116 in Veneto

1.140 in Toscana

1.571 in Liguria

876 nel Lazio

987 nelle Marche

443 in Campania

405 nella Provincia autonoma di Trento

555 in Puglia

286 in Sicilia

472 in Abruzzo

348 in Friuli Venezia Giulia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata

