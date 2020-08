Coronavirus in Italia: 574 positivi e +3 decessi nelle ultime 24h

Le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 252.809. I morti, in totale, sono 35.234, con 3 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 574 casi (ieri 523). La Regione Sicilia comunica che dei 36 nuovi positivi, 21 risultano essere migranti sbarcati sulle coste regionali. La Regione Piemonte comunica che a causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali, i nuovi casi positivi di oggi potrebbero essere sottostimati.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 403, per un totale di 203.326 (ieri 226). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 56, uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 771 (-15 rispetto al giorno precedente). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 13.422 (+182). I tamponi sono al momento 7.467.487, in aumento di 46.723 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.407.524, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Questione Discoteche

Il Ministro della Salute ha avuto un confronto con le regioni per trovare un accordo condiviso e cercare di limitare i rischi di contagio legati alla frequentazione delle discoteche. Speranza vorrebbe proibire i balli all’interno dei locali e ridurre del 50% la capienza degli spazi all’aperto. Veneto ed Emilia-Romagna hanno emesso delle nuove ordinanze volte a ridurre la capienza delle discoteche del 50% e per ribadire nuovamente l’obbligo della mascherina, anche durante il ballo.

Nel Calcio

L’allarme nel mondo del calcio sta tornando, e non solo all’estero. Il Frosinone in un comunicato ufficiale annuncia la scoperta di un membro dello staff della prima squadra positivo al Covid: “Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”. I ciociari giocheranno l’andata della finale playoff di Serie B contro lo Spezia domenica sera.

I dati regionali

Le persone attualmente positive sono:

5.377 in Lombardia

874 in Piemonte

1.866 in Emilia-Romagna

1.470 in Veneto

604 in Toscana

272 in Liguria

1.165 nel Lazio

190 nelle Marche

487 in Campania

63 nella Provincia autonoma di Trento

286 in Puglia

631 in Sicilia

242 in Abruzzo

183 in Friuli -Venezia Giulia

123 nella Provincia autonoma di Bolzano

68 in Umbria

103 in Sardegna

133 in Calabria

13 in Valle d’Aosta

35 in Molise

64 in Basilicata

Le vittime sono:

16.836 in Lombardia (+1)

4.139 in Piemonte

4.298 in Emilia-Romagna

2.095 in Veneto (+1)

1.137 in Toscana

1.569 in Liguria

870 nel Lazio (+1)

987 nelle Marche

440 in Campania

405 nella Provincia autonoma di Trento

554 in Puglia

284 in Sicilia

472 in Abruzzo

348 in Friuli Venezia Giulia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com