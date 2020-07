Coronavirus, i dati in Italia: guarisce donna di 102 anni

Sale lievemente il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 249, a fronte dei 233 di ieri. Le nuove vittime sono invece 14, rispetto alle 11 di ieri. I casi totali salgono a 244.216, i morti arrivano a 35.042. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.368 (-88), i guariti 196.806 (+323).

Tre regioni a zero contagi di coronavirus in 24 ore

I nuovi positivi per il Covid sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d’Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri.

Liguria, cluster Savona fa aumentare positivi

Il nuovo cluster di Covid-19 rilevato a Savona fa aumentare il dato dei nuovi positivi in Liguria che dopo alcuni giorni va a 18 (compresi alcuni pazienti positivi di una Rsa) con 1464 nuovi test tampone (che porta il totale dei test effettuati da inizio pandemia a 170.650). Non ci sono nuovi pazienti ospedalizzati e nessuno in terapia intensiva sui 28 ancora presenti nei nosocomi liguri. Il totale dei guariti con doppio tampone è di 25 (7.370 da inizio pandemia), 15 in isolamento domiciliare. 595 sono i soggetti in sorveglianza attiva.

Lazio: oggi 20 casi, 13 di “importazione”

“Oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall’Iraq e uno dall’India“. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Per quanto riguarda le province si registra un solo caso e un decesso nella Asl di Latina“. Il nuovo caso è “un uomo di nazionalità indiana a Sabaudia segnalato dal medico di medicina generale e per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica – sottolinea l’assessore -. Il decesso riguarda una donna di 57 anni di Priverno. Rieti si conferma per l’undicesimo giorno consecutivo Covid Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa dell’esito negativo del test molecolare”.

Guarisce a 102 anni, aveva coronavirus in forma grave

E infine una bella notizia! Una donna di 102 anni, Alba Perinetti, originaria di Ancona ha superato, vincendolo, il coronavirus. La signora, ricoverata da qualche tempo alla Fondazione S. Chiara di Lodi, si è ammalata alla metà di aprile. Per curare al meglio chi nei mesi scorsi si è ammalato di coronavirus, all’interno della residenza per anziani erano stati creati diversi reparti contraddistinti da diversi colori per gravità. La signora era stata spostata nel reparto con codice rosso. Grave. Ma ce l’ha fatta e ora – racconta Ansa – si prepara a festeggiare i 103 anni a settembre.