Coronavirus, Fauci: “Il focolaio alla Casa Bianca si poteva prevenire”

Stephen Miller, uno dei consiglieri politici di Donald Trump, è positivo al coronavirus. Lo riporta Nbc citando alcune fonti. Miller è il falco dietro alla strategia sull’immigrazione del presidente. Katie Miller, la moglie del consigliere di Donald Trump Stephen Miller, è la portavoce di Mike Pence ed è volata in Utah con il vicepresidente per il dibattito con Kamala Harris in programma nelle ultime ore. Katie Miller ha già avuto il coronavirus nei mesi scorsi e, secondo quanto riportato dai media americani, negli ultimi due giorni sarebbe risultata negativa. Suo marito Stephen è risultato positivo nelle ultime ore, anche se è in auto isolamento da cinque giorni, e Katie Miller ha lasciato lo Utah non appena saputo della diagnosi del marito.