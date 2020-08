Risalgono i contagi per coronavirus. Il Ministero della Salute afferma che nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (il giorno prima erano stati 190), il totale sale a 248.803. Solo in Lombardia 138. Le vittime sono 10, il doppio rispetto a martedì. Il numero totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181. Unica regione senza nuovi casi è la Valle d’Aosta. Tamponi in aumento, 56.451.

Il numero dei ricoverati con sintomi per coronavirus: sono 3 in più rispetto a ieri per un totale di 764. Rimane invariato, invece, per il terzo giorno di fila il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 41. 11.841 persone sono in isolamento domiciliare (161 in più). I guariti o dimessi sono complessivamente 200.976 (210 più di martedì).

I dati regionali

I positivi sono:

5.823 in Lombardia

780 in Piemonte

1.609 in Emilia-Romagna

1.067 in Veneto

415 in Toscana

207 in Liguria

983 nel Lazio

137 nelle Marche

394 in Campania

79 nella Provincia autonoma di Trento

152 in Puglia

147 in Friuli Venezia Giulia

140 in Abruzzo

314 in Sicilia

116 nella Provincia autonoma di Bolzano

30 in Umbria

53 in Sardegna

101 in Calabria

12 in Valle d’Aosta

34 in Molise

53 in Basilicata.

Le vittime sono:

16.824 in Lombardia (+5)

4.134 in Piemonte (+2)

4.291 in Emilia-Romagna

2.077 in Veneto

1.137 in Toscana

1.568 in Liguria

865 nel Lazio (+1)

987 nelle Marche

438 in Campania (+2)

405 nella Provincia autonoma di Trento

553 in Puglia

346 in Friuli Venezia Giulia

472 in Abruzzo

284 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata.

