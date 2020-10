Coronavirus, il Guatemala espelle 3.400 honduregni

Il Guatemala ha espulso 3.384 migranti honduregni che volevano recarsi negli Stati Uniti. Lo ha annunciato ieri sera in tv il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei.

Il Guatemala è uno Stato dell’America centrale che confina a nord con il Messico ed è Paese di transito per tutti gli abitanti centro e sud americani che vorrebbero entrare negli Usa.

Le forze dell’ordine sono riuscite a “contenere” la carovana di migranti che, secondo il leader del Guatemala, rappresentava anche un fattore di rischio per la diffusione del Covid-19.

“Per noi è un obbligo ridurre il pericolo di contagio o recidiva della malattia”, ha aggiunto Giammattei. Il presidente ha anche annunciato di aver superato lui stesso la malattia dopo essere stato infettato più di due settimane fa.

Coronavirus nel mondo

Sono oltre 35 milioni i casi di coronavirus rilevati in tutto il mondo (nello specifico, 35 milioni e 780mila) con 1 milione e 36.111 mila decessi. Lo rivelano i dati aggiornati ad oggi, 5 ottobre, della John Hopkins university. Ai primi tre posti, come ormai da settimane, Usa, India e Brasile per numero di contagi e decessi. Maglia nera in Europa il Regno Unito, che ha superato quota 500 mila contagi e ha 42.400 morti. Parigi da oggi diventa zona di massima allerta, il livello più alto. Da domani invece a New York scatterà il lockdown per nove quartieri.

Coronavirus Francia

A Parigi, che da domani passa in “zona di massima allerta” per i dati fuori norma dell’epidemia di Coronavirus, i ristoranti potranno rimanere aperti con un protocollo sanitario rafforzato. Lo ha fatto sapere il governo all’agenzia AFP. Poco prima il sindacato dei ristoratori di Marsiglia, zona da una settimana in “massima allerta” aveva annunciato la riapertura con protocollo rafforzato dei ristoranti. Secondo quanto trapelato, nelle zone di Marsiglia e Parigi rimarranno chiusi soltanto i bar.

