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Canada agli ottavi

Il Canada vola agli ottavi grazie al gol di Eustaquio nel recupero. Oggi tocca a Brasile, Germania e alla sfida tra Olanda e Marocco

Di Massimo Ciccognani
Mg Toronto (Canada) 12/06/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Canada-Bosnia Herzegovina / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Stephen Eustaquio

Un gol di Eustaquio al primo minuto di recupero, regala al Canada il successo sul Sudafrica e consegna la formazione canadese agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Olanda-Marocco. E’ un Canada che sogna ad occhi aperti. A Los Angeles partita viva all’insegna del massimo equilibrio. Occasioni da una parte e dall’altra e l’equilibrio resiste anche nella ripresa, con i canadesi che soffrono ma hanno carattere e nella parte discendente del match sanno rendersi pericolosi con Promise Davis e lo juventino David che sfiorano il vantaggio, ma il Sudafrica tiene bene. La partita si stappa in pieno recupero, quando Eustaquio colpisce al volo una palla ribattuta dalla retroguardia del Sudafrica e infila l’angolo lontano sul secondo palo, dove Williams non può arrivare. Esplode la festa per i canadesi e la disperazione per i Bafana-Bafana, che masticano amaro per una eliminazione arrivata in pieno recupero quando erano pronti a giocare i supplementari. Passa il Canada che agli ottavi attende la vincente di Olanda-Marocco.

Brasile, tocca a te

E la giornata odierna assegna altri tre posti per gli ottavi. Ad aprire le danze è il Brasile di Carlo Ancelotti che a Houston (ore 19) affronta nel suo turno di sedicesimo il Giappone. E’ un Brasile che guarda lontano, anche se Ancelotti si preoccupa di tenere la barra dritta e pensare partita per partita. Il Giappone è formazione ostica e può mettere in difficoltà i verdeoro che partono col favore del pronostico, e ci mancherebbe altro. L’obiettivo è la finale, e allora sotto con il Giappone, in novanta minuti da vincere. Senza mezzi termini. Come deve vincere la Germania che non ha particolarmente brillato sul piano del gioco, adesso alla prova di un Paraguay (Boston, ore 23) entrato come terzo, e non certo avversario irresistibile per l’undici di Julian Nagelsmann.

Partita aperta, la pià bella della giornata, quella di Monterrey (ore 3 italiane) dove si sfidano Olanda e Marocco, due belle squadre, simili sul piano del gioco ed è un peccato doverne perdere una. Olandesi che devono essere più cinici in zona gol, marocchini che puntano ancora sul talento dei baby per continuare a sognare. Lo spettacolo, è assicurato.

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