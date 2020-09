Camorra ed estorsioni tra Napoli e Roma, 13 arresti nel clan Moccia

I Carabinieri del comando provinciale di Roma e dei comandi competenti, nelle province di Roma e Napoli, hanno effettuato stamattina 13 arresti. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di estorsione, fittizia intestazione di beni (reati aggravati dal metodo mafioso) ed esercizio abusivo del credito.

Clan Moccia

Due dei soggetti sono già noti alle forze dell’ordine. Tra i destinatari della misura, infatti, figurano Angelo e Luigi Moccia, capi dell’omonimo clan camorristico. Fatta luce sugli interessi economici del clan, che gestiva attività commerciali a Roma, estorceva e reinvestiva in immobili e auto di lusso.

Il clan Moccia è il più antico e potente sodalizio camorristico operante nella bassa Liburia, in particolare nei comuni di Afragola, Casoria, Arzano, Caivano, e limitrofi, situati a nord e nord-est di Napoli. Fondatore fu Gennaro Moccia, ucciso in un attentato camorristico nell’aprile 1974, probabilmente da un gruppo di sicari al soldo dei rivali dei Moccia, ossia i clan Giugliano e Magliulo, all’epoca impegnati in una faida proprio con i Moccia i quali, in seguito, spodestarono ambedue le cosche rivali, racchiudendo così, negli anni a seguire, Afragola e i comuni limitrofi nella propria grande orbita.

Il vuoto lasciato da Gennaro Moccia è stato poi colmato da sua moglie, Anna Mazza, prima donna in Italia ad aver subìto procedimenti penali per reati di mafia.

Un importante colpo al clan era stato sferrato nel maggio del 2019 quando i carabinieri avevano arrestato il boss latitante Giuseppe Monfregola, classe 1988, reggente del gruppo malavitoso ‘167 di Arzano’ e legato ai Moccia.

