Cambiamento climatico, Mattarella: “Sfida che Italia e Giappone affrontano con determinazione”

Sergio Mattarella si trova a Kyoto, seconda tappa del suo viaggio istituzionale in Giappone. Nel programma della visita appuntamenti di carattere culturale e l’incontro con i connazionali.

Le parole di Mattarella

“Il nostro impegno congiunto si estende anche alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. In questi ambiti la vostra città ha assunto un ruolo emblematico avviando una riflessione matura sulle responsabilità per il futuro del pianeta, svolgendo un ruolo di grande rilevanza. Contrastare il cambiamento climatico è una sfida che Giappone e Italia affrontano con consapevole determinazione e senso della storia. Insieme siamo chiamati a promuovere modelli di sviluppo autenticamente sostenibile e strategie efficaci per la tutela e la fruizione delle ricchezze naturali e delle arti“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi al pranzo offerto dal Governatore e dal sindaco di Kyoto.

Fonte Ansa