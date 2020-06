Buon compleanno Pippo: la storia della tv compie 84 anni (VIDEO)

Pippo Baudo, il presentatore più amato dagli italiani, oggi compie 84 anni. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Baudo è un monumento della Televisione Italiana. La sua frase più celebre “L’ho inventato io” è uno slogan che lo identifica e che ha portato fortuna a tantissimi artisti, divenuta uno slogan che lo identifica come Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Barbara D’Urso, Michelle Hunziker e tantissimi altri, anche cantanti lanciati nei suoi 13 festival di Sanremo.

Proprio in occasione del suo 84esimo compleanno, Baudo è intervenuto in diretta a Tg Sicilia in occasione del 160 anni del Giornale di Sicilia, di cui è un appassionato lettore. “Tanti auguri per il vostro compleanno, che questi anni si prolunghino nel tempo – ha detto Baudo intervistato da Salvo La Rosa – Che possiate festeggiare altri 100, 200 anni queste gloriose testate giornalistiche siciliane”.

Video editato da ©Nunzio Giuseppe Masi

La storia dei suoi successi

La sua carriera parte con la conduzione televisiva agli inizi degli anni Sessanta, ma primi successi del ‘Pippo nazionale’ sono arrivati dopo un’intensa gavetta: “Mi sono innamorato dello spettacolo a 7 anni, ho cominciato con qualche spettacolo e da ventenne facevo cabaret con Giuseppe Fava, il giornalista che poi fu ucciso dalla mafia”. Una carriera vissuta senza sosta, fino all’attentato dinamitardo alla sua casa nel 1991 di Santa Tecla in Sicilia per essersi scagliato contro la mafia durante una commemorazione del giudice Chinnici (fortunatamente la villa era vuota quella notte). “Per il mio compleanno nessuna celebrazione. Sarà un giorno che voglio vivere esattamente come tutti gli altri”, ha assicurato nei giorni scorsi intervenendo alla Camera alla presentazione del libro ‘I politici e il controllo della televisione’ di Gennaro Pesante. Monumento nazionale della tv, il conduttore siciliano non si è mai risparmiato. Ha inventato il talent show con ‘Settevoci’, dal 1984 al 1986 ha condotto con successo tre edizioni dello storico varietà del sabato sera di Rai1, Fantastico, in cui ha tenuto a battesimo showgirl come Lorella Cuccarini, Alessandra Martines e Tosca D’Aquino.

La carriera di Pippo Baudo, dal 2015 a oggi

Intanto nella tv baudiana non c’è solo lo spettacolo “puro”, ma ha attraversato nei suoi programmi anche temi difficili della storia contemporanea e della cultura, dando spazio a libri, spettacoli teatrali, film d’autore, e conducendo interviste a scrittori, registi, attori (come Moravia, la Fallaci, Arbasino, Montanelli). Pippo Baudo è stato in Tv con ‘Settevoci’, ‘Mille Lire al mese’, ‘Fantastico’, ‘Canzonissima’, ‘Domenica In’, le ‘serate d’onore’ da Montecatini Terme, i tanti game show e le centinaia di domeniche pomeriggio dell’ammiraglia del servizio pubblico portano la sua firma. Baudo ha attraversato nei suoi programmi i temi difficili della storia contemporanea e della cultura, dando spazio a libri, spettacoli teatrali, film d’autore, e conducendo interviste a scrittori, registi, attori (come Moravia, la Fallaci, Arbasino, Montanelli). Parallelamente all’attività televisiva ha anche partecipato a diversi film e fiction – principalmente nei panni di se stesso – e ha scritto alcuni brani musicali, sfruttati soprattutto in ambito televisivo e cinematografico.

Gli amori di Pippo Baudo

È stato sposato due volte. La prima moglie di Pippo Baudo è stata Angela Lippi sposata negli anni ’60, dopo il divorzio il presentatore ha passato 7 anni a fianco di Alida Chelli. Il 18 gennaio 1986 ha poi sposato l’attrice Katia Ricciarelli da cui ha divorziato nel 2007. Pippo Baudo ha due figli: Tiziana frutto del matrimonio con Angela Lippi e Alessandro avuto da una relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto solo nel 1996. Oggi Pippo è anche nonno e bisnonno, Tiziana infatti ha un figlio, mentre Alessandro ha un figlio che a sua volta è già diventato padre.