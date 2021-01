Biden: “Una minaccia alla democrazia Usa senza precedenti”

Per il presidente eletto Trump deve andare in tv a chiedere la fine dell'assedio

“L’America è molto meglio di quello che stiamo vedendo oggi”. Con questo tweet Biden prova a risollevare le sorti di un Paese che sta vivendo quello che è stato definito un vero e proprio attacco alla democrazia.

America is so much better than what we’re seeing today. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021



La richiesta di Biden

Il neo presidente eletto successivamente agli attacchi di Capitol Hill ha chiesto a Donald Trump di andare in tv e chiedere la fine dell’assedio al Congresso. “Le parole di un presidente contano: nel caso migliore ispirano. Nel caso peggiore istigano – aggiunge Biden -. Il presidente Donald Trump si faccia avanti,vada in tv e fermi questo assedio“. Così il presidente eletto Joe Biden commentando l’insurrezione dei sostenitori di Trump a Capitol Hill contro la certificazione della sua vittoria alle elezioni. Biden denuncia “un attacco senza precedenti alla democrazia”. “Le scene di caos al Capitol non rappresentano chi siamo – avverte il presidente eletto – non rappresentano l’America ma solo un piccolo gruppo di estremisti. La nostra democrazia è sotto un assalto e una minaccia senza precedenti”.



Il messaggio di Trump

“Capisco il vostro dolore, so che state male, abbiamo avuto un’elezione che ci è stata rubata. Tutti lo sanno, soprattutto l’altra parte, ma ora dovete andare a casa. Serve pace. Serve legge e ordine”. É l’appello in un video pubblicato sui social dal presidente Donald Trump ai sostenitori che hanno fatto irrruzione al Congresso per impedire la certificazione della vitttoria di Joe Biden. “Dobbiamo avere pace, ordine, legalità e rispettare” gli agenti, aggiunge Trump. “Non vogliamo che nessuno venga ferito. É un periodo difficile: questa è stata un’elezione fraudolenta ma c’è bisogno di pace. Andate a casa, siete speciali, vedremo cosa accade”.

