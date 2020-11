Le condizioni di salute del Cardinale Gualtiero Bassetti si sono aggravate. Il cardinale è, dal 16 luglio 2009, arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve e, dal 24 maggio 2017, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Era ricoverato da quattro giorni per una polmonite bilaterale. Era stato trovato positivo al coronavirus.

In un comunicato della Cei dello scorso 28 ottobre, si precisava che “il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio” e che le sue condizioni erano “costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti”.

Il cardinale, classe ’42, stamattina è stato trasferito in terapia intensiva presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, scrive Umbria24.it.

I saluti

“Il nostro pensiero va in questo momento al Cardinale Presidente, anch’egli ammalato di Covid-19 e ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. A tutti noi rivolge il Suo saluto, facendo presente il rammarico per non poter essere presente”. Così, su Ansa, il vice presidente della Cei, mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole, nell’introduzione alla sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente, che si svolge oggi in videoconferenza.

In aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.