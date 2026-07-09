Attualità

Bankitalia: crescono i prestiti a famiglie e imprese italiane

I dati di maggio della Banca d'Italia mostrano un'accelerazione del credito per imprese e famiglie

Di redazione
Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay

Prosegue il rafforzamento del credito bancario in Italia. A maggio i prestiti concessi da banche e istituzioni finanziarie hanno registrato un’accelerazione rispetto al mese precedente, sostenuti soprattutto dalla crescita dei finanziamenti alle imprese. Più contenuto, invece, l’andamento della raccolta bancaria, con i depositi del settore privato che rallentano leggermente. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dalla Banca d’Italia sull’andamento del sistema creditizio nazionale.

Il dato

A maggio accelera la crescita dei prestiti bancari mentre rallenta quella dei depositi. Secondo i dati della Banca d’Italia sono saliti del 3,1 per cento sui dodici mesi (2,8 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6 per cento (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 3,5 per cento (3,1 in aprile). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,7 per cento (2,9 nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 4,1 per cento (4,2 nel mese precedente).

Fonte Ansa

Articolo precedente
Vacanze al mare: ecco le spiagge più amate dagli italiani

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE