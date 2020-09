ArcelorMittal ha sottoscritto un accordo definitivo con Cleveland-Cliffs che acquisirà il 100% delle azioni di ArcelorMittal Usa. ArcelorMittal S.A. è un colosso industriale mondiale, operante nel settore dell’acciaio, nato dalla fusione di due tra le più grandi aziende del settore, la Arcelor e la Mittal Steel Company, avvenuta nel 2006. Il quartier generale si trova nella capitale del Lussemburgo.

L’operazione

L’operazione con Cleveland-Cliffs vale circa 1,4 miliardi di dollari tra contanti e azioni. Circa un terzo del corrispettivo, pari a 505 milioni di dollari, è in contanti in anticipo, mentre i restanti due terzi in azioni: circa 78 milioni di azioni di Cleveland-Cliffs per 500 milioni; azioni privilegiate senza diritto di voto rimborsabili per circa 58 milioni di azioni di azioni ordinarie di Cleveland-Cliffs per un valore complessivo di 373 milioni o un importo equivalente in contanti.

Cleveland-Cliffs – scrive Agi – si assumerà anche le passività di ArcelorMittal Usa e la società combinata genererà circa 150 milioni di dollari di sinergie sui costi annuali. L’accordo segue una spinta tra le acciaierie a consolidare e diversificare il loro business, rendendolo meno vulnerabile alle oscillazioni della domanda.

Lo scorso 9 maggio era stato rifiutato il piano industriale e indetto lo sciopero generale da parte dei sindacati. Sull’argomento era intervenuta per Interris.it Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl.

