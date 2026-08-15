La Corea del sud si prepara ad accogliere la Gmg 2027, il raduno più grande dei giovani cattolici. Il Consiglio metropolitano di Seul e l’Ufficio metropolitano dell’istruzione di Seul, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, hanno approvato delle ordinanze di sostegno per la GMG Seul 2027. Si tratta di fondi pubblici destinati alla sicurezza, ai trasporti, ai servizi sanitari, all’alloggio e alle infrastrutture necessarie per un raduno internazionale di tale portata, e non di un trattamento preferenziale nei confronti del cattolicesimo come sostengono gli organizzatori. Intanto, nonostante i 40 gradi di temperatura che stanno assediando la Corea per la prima volta in 8 anni, sono state numerose le congregazioni religiose e le associazioni che hanno contribuito a animare la “Fiera della cultura cattolica” ospitata a Seoul. Iniziativa pilota pensata in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) che si terrà a Seoul dal 3 al 7 agosto 2027. Lungo il viale di pietra del Palazzo Deoksugung erano presenti gli stand di circa 48 ordini, congregazioni e istituti di vita consacrata. Gesuiti, Società del Sacro Cuore, Figlie di San Paolo, Missionarie Carmelitane Scalze, Famiglia dei Beati Martiri Coreani e tanti altri, insieme a diversi gruppi e movimenti apostolici. Obiettivo dell’iniziativa: far conoscere e sperimentare aspetti della vita ecclesiale e espressioni culturali che in contesto coreano hanno la loro sorgente nella fede cattolica.

Gmg Seul

Oltre a consultare i manifesti esposti negli stand che illustrano la storia del cattolicesimo in Corea, i passanti e visitatori potevano fermarsi al “Vocation Cafe”per chiacchierare con i consacrati presenti, ma anche per partecipare a diverse attività artistiche tra musica, disegno, giochi e esposizione di prodotti artigianali. Tutto ciò offerto come occasione per rendere ragione della speranza e della fede che animano la comunità cattolica coreana. Al “Reconciliation Park sono invece stati dedicati spazi per la preghiera e per ricevere sacramento della Riconciliazione. Chi desiderava poteva fermarsi per una riflessione personale sulla propria vita, sulle relazioni con gli altri e sull’urgenza di custodire la pace nei rapporti personali, comunitari e internazionali. “Tante persone passano da qui. Si respira un’atmosfera molto coreana e, allo stesso tempo, sono presenti diverse tracce della storia moderna della Corea, anche dal punto di vista religioso e culturale”, racconta all’agenzia Fides suor Ambrosia Seo, delle Suore dell’Annunciazione della Parola Divina. “Mi è piaciuto soprattutto vedere che molte persone, semplicemente passando da lì, si incuriosivano della fiera e si fermavano per saperne di più e partecipare alle diverse esperienze proposte” aggiunge. Spiegando che “la Corea non è un Paese a maggioranza cattolica e oggi, osservando le persone, ho sentito che anche chi conosce poco il cattolicesimo può incontrare le espressioni culturali che fioriscono dalla fede cattolica in modo molto semplice, nella vita quotidiana, avvicinandosi anche solo per curiosità. Mi ha colpito vedere che, già nel cammino di preparazione alla Ggm, possono nascere incontri così spontanei e semplici”.